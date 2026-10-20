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Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin

Altın son zamanlarda yatay bir seyirde ilerlerken uzmanlardan altın alımı yapan vatandaşlara çok önemli uyarılar geldi! Piyasada yaygınlaşan ve kuyumcuların bile ayırt etmekte zorlandığı 'ikinci baskı altın' tehlikesine karşı yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, satış esnasında büyük zarara sebep olacak bu tuzağa düşmemek için yapılması gerekenleri anlattı. İkinci baskı altın nedir, piyasada ne kadar ikinci baskı altın var, yatırımcı nasıl ayırt edebilir? İşte detaylar...

Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin
Mustafa Fidan

Altın yatırımcıları dikkat! Artık altının da korsanı çıktı. Show Ana Haber'in gündeme getirdiği konuda, uzmanlar kırk yıllık kuyumcuları bile şaşırtan merdiven altı üretim altına karşı yatırımcıları uyardı.

Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin 1

ALTININ DA KORSANI ÇIKTI! YATIRIMCILAR DİKKAT

Parasını altın yatırımıyla değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 'ikinci baskı altın' tehlikesi gündeme geldi. Darphane damgalı ve sertifikalı olmayan, yasa dışı atölyelerde üretilen 'ikinci baskı altın' ne demek, farkı nasıl anlaşılır? Uzmanlar açıkladı.

Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin 2

'İKİNCİ BASKI ALTIN' PİYASADA YAYGINLAŞIYOR

Uzmanların ve kuyumcuların uyarılarına konu olan sahte ürünler genellikle ziynet grubunda yer alıyor. Darphane dışında üretilen gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın gibi altınlara benzetilerek üretilen bu ürünler yatırımcıyı tedirgin ediyor.

Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin 3

Konuyla ilgili konuşan kuyumcu esnafı; "Yetkisiz atölyelerde yasal olmadığı halde ikinci baskı altınlar üretiliyor. Üstelik bu ikinci baskı altınları gerçek altından ayırmak çok zor."

TALEBİN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKIYOR

İkinci baskı altınlar, yetkisiz atölyelerde üretilen ürünler. Talebin yoğun olduğu dönemlerde kuyumcuların darphaneden taleplerini kaşrılaması zor olduğu için ikinci baskı yapan atölyeler bu durumdan nemalanıyor.

Onlar da düşük değerli altın üretiyor. Bakıldığında bunları anlaması vatandaşın ve esnafın anlaması zor oluyor.

Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin 4

PEKİ 'KORSAN ALTIN' NASIL AYIRT EDİLİR?

Orijinal altın darphane baskısıyla standar saflık, boyut ve ağırlıkta üretiliyor. Bu şekilde üretilmeyen merdiven altı yasal olmayan ikinci baskı altın ise son dönemde piyasada arttı.

Birçok testi var. Evde nasıl test edilir? Güçlü bir mıknatıs kullanıldığında altını mıknatısın çekmemesi lazım. Ya da kuyumcuda mihenk taşı ya da asit testi yapılıyor.

Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin 5

UZMANLARDAN YATIRIMCIYA TAVSİYELER

İkinci baskı altın sorunu satın alırken değil satarken yatırımcının karşısına çıkıyor. Uzmanlar, tanıdık ve güvenilir yerlerden altın yatırımının yapılması konusunda uyarıyor.

Altın almak isteyenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İkinci baskı altın tuzağına düşmeyin 6

RİSK NASIL AZALTIRILIR?

Uzmanlar, ikinci baskı altın tuzağına karşı uyararak riski azaltmak için tavsiyelerde bulundu.

Riski azaltmak için;

Darphane lisanslı yerlerden alışveriş yapın.

Abartılı düşük ya da pahalı fiyatlardan kaçının.

İnternet alışverişinde lisanslı yerlerden alınabilir ama büyük oranda fiziki altın satın almaya dikkat edin.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.573,05
6.573,85
% -0.33
22:05
Ons Altın / TL
204.248,51
204.329,18
% -0.42
22:20
Ons Altın / USD
4.120,68
4.121,21
% -0.48
22:20
Çeyrek Altın
10.516,88
10.748,24
% -0.33
22:05
Yarım Altın
20.967,60
21.496,56
% -0.33
22:05
Ziynet Altın
42.067,51
42.861,48
% -0.33
22:05
Cumhuriyet Altını
43.563,00
44.224,00
% -0.43
16:56
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Altın sahte altın altın fiyat
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