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  4. Altın biraz soluklanmıştı... 5 bin TL'yi gördü! Sarı metal haftanın son gününde kıpır kıpır! 11 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

Altın biraz soluklanmıştı... 5 bin TL'yi gördü! Sarı metal haftanın son gününde kıpır kıpır! 11 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 09:19
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Dün ABD'de enflasyon verisi açıklanmıştı. Beklentilerin üstünde gelen enflasyon ve istihdam verileri sonrası sonra Fed'in faiz indirimi politikası desteklenmiş oldu. Geçtiğimiz günler İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası İsrail'den karşı bir hamle beklentisi ile altın alımı hızlanmaya başladı. Altında son birkaç gündür yaşanan gerileme yerini yine yükselişe bıraktı. Peki gram altın ne kadar? 11 Ekim 2024 çeyrek altın kaç lira? İşte cevabı..

Altın biraz soluklanmıştı... 5 bin TL'yi gördü! Sarı metal haftanın son gününde kıpır kıpır! 11 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

Son birkaç gündür altında yaşanan durgunluk yerini yine yükselişe bıraktı. Ons altın 2 bin 685 dolardan yüzde 3'lük bir düşüş yaşamıştı. Haftanın son işlem gününde ise altında yeni bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

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GRAM ALTIN 11 EKİM 2024'E NASIL BAŞLADI?

Gram altın fiyatları 2 bin 915 liradan satışa sunulurken Kapalıçarşıda 3 bin 25 lira ile 3 bin 65 lira aralığında bir seyir söz konusu. Çeyrek altın ise tekrar 5 bin liranın üzerine çıktı.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve enflasyon verileri ardından altında yeni bir hareketlilik yaşanmaya başlandı. Küresel piyasalarda 2 bin 645 dolardan güne başlayan ons altın bu hafta en düşük seviye olarak 2 bin 604 doları gördü.

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FAİZ KARARINI DESTEKLİYOR

ABD'de işsizlik maaşı başvuru verilerinin beklentinin üstünde 258 bin kişi olarak açıklanması enflasyonun ise yüzde 2,4'e gerilemesi Fed'in faiz indirimini desteklemeye devam ediyor.

Orta Doğu'da yaşanna riskler ise altın talebini artırdı. Analistler; ons altında 2620 doların ilk destek ve 2660 doların ilk direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

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