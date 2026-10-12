Altın depoluyorlar: Eşine az rastlanır hamle

Altın fiyatları küresel çapta tüm dünyanın gündeminde yer alırken Çin'de altın alımı ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Çin Halk Bankası (PBOC) ve Çinli yatırımcılar, küresel piyasalarda eşine az rastlanır bir altın alım hamlesine imza atıyor. Merkez bankasının rezerv artırımının kesintisiz devam ettiği ve hane halkının zayıflayan iç piyasa alternatifleri karşısında altın stoklama yarışında olduğu kaydedilirken bu durumun kıymetli metal fiyatları için güçlü bir taban oluşturduğu aktarıldı.

DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Pekin yönetiminin ana motivasyonlarının başında küresel sistemdeki ABD doları bağımlılığını azaltmak ve döviz rezervlerini çeşitlendirmenin geldiği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batı dünyasının Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurmasının, jeopolitik gerilimlerin yüksek olduğu bir dönemde yabancı ülkelerdeki rezervlerin kırılganlığını gözler önüne serdiği vurgulandı.

Çin'in bu durum karşısında harekete geçtiği, temmuzda ABD Hazine tahvillerindeki payını 618 milyar dolar ile son 18 yılın dip seviyesine çektiği, kasasındaki altın miktarını da düzenli olarak artırmaya başladığı aktarıldı. Verilere göre Çin Halk Bankası'nın, son 3 yıla yakın sürenin en yüksek aylık alımlarından birini gerçekleştirerek resmi altın rezervini 2 bin 387 tonun üzerine çıkardığı kaydedildi. Buna karşın Çin’in mevcut stoklarının, hala ABD’nin elinde bulundurduğu toplam altın rezervinin üçte birinin altında kaldığı belirtildi.

ONLAR DA FİZİKİ ALTINA YÖNELDİLER

Diğer yandan Çinli bireysel ve kurumsal yatırımcılar bakımından da altının, şu sıralar adeta tek cazip yatırım seçeneği olarak öne çıktığı aktarıldı. Ülke ekonomisindeki devam eden durgunluğun, konut sektöründeki krizin ve hisse senedi piyasalarındaki değer kayıplarının hane halkını fiziki altına yönelttiği kaydedildi.

Çin'de altın tutmanın fırsat maliyetinin yerel tahvil ve banka mevduat getirilerinin düşmesiyle beraber Batı pazarlarına kıyasla oldukça düşük bir seviyede kaldığı belirtildi. Ayrıca gümrük verilerinin de Çin'in 2026'nın ilk 8 ayında 158,8 milyar dolar harcayıp 1.000 tondan fazla altın ithal ettiğini gösterdiği vurgulandı. Söz konusu rakamın şimdiden bir önceki yılın toplam ithalat tutarını ve tonajını geride bıraktığı aktarıldı.

YAŞANABİLECEK DAHA DERİN DÜŞÜŞLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR

ABD tarafında yüksek seyreden tahvil getirileri ve Federal Reserve’ün sıkı para politikası adımlarının, getiri sağlamayan kıymetli metaller üzerinde normal şartlarda baskı oluşturduğu, ancak Çin merkezli devasa fiziksel talep ve merkez bankalarının fiyat hassasiyetinden uzak uzun vadeli alımlarının, ons altın fiyatlarında yaşanabilecek daha derin düşüşlerin önüne geçtiği kaydedildi.

Öte yandan eylüldeki düzeltmelere rağmen piyasa uzmanlarının, Çin'deki güçlü kış sezonu talebi ve sürdürülebilir alım hamlelerinin etkisiyle altının orta ve uzun vadeli yükseliş trendini koruyacağını öngördüğü aktarıldı. Analistlerin, ancak Çin gayrimenkul piyasasında güvenin tam olarak sağlanması ya da jeopolitik risklerin belirgin şekilde azalması halinde bu altın talebinin yavaşlayabileceğini, fakat mevcut küresel ve yerel şartlar altında bu ihtimalin kısa vadede oldukça düşük göründüğünü değerlendirdiği belirtildi.