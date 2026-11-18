Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları 18 Kasım 2026 çarşamba günü doların güçlenmesi ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin etkisiyle beraber sert düşüş yaşadı. Ons altın saat 07.13 itibarıyla yüzde 1,65'in üzerinde kayıpla 3796,37 dolara geriledi. Böylece altın, Eylül 2025'in 3. haftasından beri en düşük seviyesine inmiş oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 3858 dolar, en düşük 3780 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.41 itibarıyla 3790 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6256 TL, en düşük 6131 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.26 itibarıyla 6148 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

CNBC-e'nin aktardığına göre; ABD doları, 19 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrini korurken doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlandırılan altın ve gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar bakımından pahalı hale getirdi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong'un, altındaki düşüşte yatırımcı duyarlılığı ve teknik faktörlerin etkili olduğunu belirttiği, Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin doların değer kazanmasını desteklediğini söylediği kaydedildi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini yüzde 95,7 olarak fiyatlıyor. Faizin 50 baz puan artırılması olasılığı ise yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyor.

Diğer yandan faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcısına düzenli getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Dolayısıyla faiz getirisi sunan varlıkların cazibesi artarken altın fiyatları üzerindeki baskı güçleniyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'ın, piyasalardaki oynaklık nedeniyle yatırımcıların pozisyonlarını azaltarak sermayeyi başka varlıklara yönlendirdiğini ve altının yeniden bir likidite kaynağı olarak değerlendirildiğini belirttiği aktarıldı.

Şimdi ise yatırımcılar, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını bekliyor. Tutanakların, merkez bankasının faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerine ve gelecek döneme yönelik yaklaşımına dair ipuçları vermesi beklentiler arasında.