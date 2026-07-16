Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 16 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 16 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 141 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 97 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 42 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 40 bin 11 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 29 dolardan işlem görüyor.