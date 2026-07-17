Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 17 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını...

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar da altın fiyatlarındaki son tabloyu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 düşüşle 6 bin 20 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 49 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 966 liradan satılıyor.

Aynı dakikalar itibarıyla Cumhuriyet altını da 39 bin 714 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 998 dolardan işlem görüyor.