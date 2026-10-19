Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 19 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu dikkatle araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü, 6 bin 685 lira ile 6 bin 602 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 6 bin 631 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 655 liradan işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 900 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 43 bin 399 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.