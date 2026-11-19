Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu dikkatle araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 3,13 düşüşle 6 bin 40 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 62 liradan işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 115 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 41 bin 295 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 735 dolardan işlem görüyor.