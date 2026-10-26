Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 26 Ekim 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu dikkatle araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Cuma günü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 6 bin 386 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 6 bin 415 liradan işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 610 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 42 bin 242 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 7 dolardan işlem görüyor.