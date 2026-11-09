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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Altında son durum 9 Kasım 2026 Pazartesi günü belli oldu.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Aleyna Türkmen

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu dikkatle araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 1

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Gram altın, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 6 bin 555 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 6 bin 643 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 2

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 950 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 3

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 43 bin 552 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 9 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını 4

Altının ons fiyatı yüzde 1,31 artışla 4 bin 119 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.617,24
6.618,09
% 0.94
10:23
Ons Altın / TL
205.411,05
205.493,93
% 0.76
10:38
Ons Altın / USD
4.093,78
4.094,40
% 0.69
10:38
Çeyrek Altın
10.587,58
10.820,58
% 0.94
10:23
Yarım Altın
21.108,99
21.641,16
% 0.94
10:23
Ziynet Altın
42.350,32
43.149,97
% 0.94
10:23
Cumhuriyet Altını
43.400,00
44.056,00
% -0.04
13:02
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