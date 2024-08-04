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Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın ne kadar olacak? Finans Danışmanı'ndan dikkat çeken sözler

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
04.08.2024 10:55
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Orta Doğu’daki çatışmalar, ABD Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar gibi Dünya’da yaşanan olaylar ekonomiyi özellikle altın fiyatlarını etkiliyor. Altın fiyatlarının günden güne artmasının doğal karşılanması gerektiğini ve altındaki hareketliliğin nedenlerini Finansal Danışman Mustafa Aşkın, yıl sonu tahminiyle birlikte canlı yayında açıkladı.

Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın ne kadar olacak? Finans Danışmanı'ndan dikkat çeken sözler

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklaması, ABD ekonomisine ilişkin gelen ekonomik veriler ve Orta Doğu’da savaş riskini artıran gelişmelerin yaşanması piyasaları etkilemeye devam ediyor. Son olarak Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesiyle bölgede jeopolitik riskler tırmanmasıyla altın fiyatları da tırmanışa geçti. CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Finans Danışmanı Mustafa Aşkın, piyasalardaki beklentileri açıkladı.

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''ORTA DOĞU’DA CİDDİ BİR SORUN VAR''

Finans Danışmanı Aşkın, “Orta Doğu’da ciddi bir sorun var. Orta Doğu oldum olası bu haldeydi, son zamanlarda bunun biraz daha artması jeopolitik riskleri artırdığı için başta petrol ve değerli metaller üzerinde bir etki yaptı’’ diyerek, altın fiyatlarını sadece Orta Doğu’daki gelişmeler değil, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirime beklentisi ve ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin de etkilediğini belirtti.

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‘‘GRAM ALTIN FİYATININ 2800-2850 TL’YE GELMESİNİ DOĞAL KARŞILAMAK LAZIM’’

Ons altın fiyatı 2400 doların üzerine çıkmış durumda olduğunu belirten Finans Danışmanı Aşkın, ‘Kısa vadede ufak düzeltmeler olsa da hem ABD’deki gelişmeler hem de jeopolitik tansiyonun düşmemiş olması yıl sonuna doğru ons altın fiyatını 2600-2650 dolar seviyesine getirebilir. Eğer dolarda ufak bir değerlenme olursa Türkiye’de gram altın fiyatının 2800-2850 TL’ye gelmesini doğal karşılamak lazım’’ dedi.

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‘’ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER ÜLKE RİSK PRİMİN ANLAMINDA BAZI SIKINTILAR YAŞATIYOR’’

Orta Doğu’daki gelişmelerin Türkiye’yi olumsuz etkilediğini söyleyen Finans Danışmanı Mustafa Aşkın, ülke risk primin anlamında bazı sıkıntılar yaşadığını da vurguladı. Ayrıca, Finans Danışmanı Mustafa Aşkın, Jeopolitik riskler, ülke risk primi hesaplanırken konuya dahil edildiğini belirterek, ''Bu Türkiye’nin borçlanma maliyetini olumsuz etkiliyor. Cuma günü risk priminin gerginliğin artması sonucunda bir anda 250’den 290’lara çıktığını gördük. Diğer taraftan enflasyon anlamında petrol fiyatlarında ufak tefek dalgalanmalar oluyor. Buradaki maliyetler de artacağından enflasyon üzerinde baskı yaratabilir” diyerek dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.608,16
2.608,81
% 5,89
23:59
Ons Altın / TL
81.050,25
81.215,65
% 191,83
23:59
Ons Altın / USD
2.443,37
2.443,98
% -2,77
23:59
Çeyrek Altın
4.173,05
4.265,40
% 9,62
23:59
Yarım Altın
8.320,03
8.530,81
% 19,26
23:59
Ziynet Altın
16.692,22
17.009,44
% 38,40
23:59
Cumhuriyet Altını
17.382,00
17.644,00
% -95,00
13:00
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Anahtar Kelimeler:
Altın Orta Doğu Merkez Bankası
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