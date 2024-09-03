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  4. Altın fiyatlarında Cuma telaşı! Her şey o rakamlara bağlı: 'Altın ralli yapacaktır' dedi, o şartı açıkladı

Altın fiyatlarında Cuma telaşı! Her şey o rakamlara bağlı: 'Altın ralli yapacaktır' dedi, o şartı açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.09.2024 08:22
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Ons altın bu hafta açıklanacak ABD verileri öncesi yatay, hafif aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı da onstaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını beklerken uzmanlar altın fiyatları için yeni bir tahminde bulundu. OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, ABD verilerinin zayıf bir ekonomiye işaret ettiğini ve Fed'in büyük bir faiz indirimi yapacağı söylemini benimsediğini görürsek altın ralli yapacaktır" dedi.

Ons altın, ABD'de bu hafta açıklanacak ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim büyüklüğüne yön vermesi beklenen veriler öncesinde yatay, hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor. Dün 2.490-2.508 dolar aralığında hareket eden ons altın, bu sabah dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 kayıpla 2.495,92 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN (9)

ALTINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Altın, yeni pozitif katalizörlerin eksikliği nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden yakalayamıyor. ABD verilerinin zayıf bir ekonomiye işaret ettiğini ve Fed'in büyük bir faiz indirimi yapacağı söylemini benimsediğini görürsek altın ralli yapacaktır. Fiyatlar bu yıl 2.640 dolara kadar çıkabilir” dedi.

Analistlerin bugün için işaret ettikleri destek seviyesi 2473 dolar. Buranın üzerinde kalındığı sürece 2511 dolar direncinin hedeflenmeye devam edileceğini vurguluyorlar.

ONS ALTIN (12)

Piyasaların odağında Cuma günü açıklanacak olan ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu var. Ekonomistler istihdamda 165.000 artış bekliyorlar.

Bu hafta ayrıca ISM anketleri, JOLTS iş ilanları ve ADP istihdam raporu da yakından takip edilecek.

GRAM ALTIN (10)

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde altın fiyatları da yatay bir seviye izliyor. Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatı bu sabah 2.717 TL, çeyrek altın fiyatı 4.654 TL ve Cumhuriyet altını fiyatları da 18.906 TL seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.722,57
2.722,92
% 0,27
08:21
Ons Altın / TL
84.646,79
84.675,36
% -63,24
08:36
Ons Altın / USD
2.494,70
2.495,10
% -4,62
08:36
Çeyrek Altın
4.356,11
4.451,97
% 0,43
08:21
Yarım Altın
8.684,99
8.903,94
% 0,87
08:21
Ziynet Altın
17.424,43
17.753,42
% 1,73
08:21
Cumhuriyet Altını
18.440,00
18.718,00
% -95,00
17:02
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Anahtar Kelimeler:
Altın
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