Altın fiyatlarında onu işaret etti: 'Yükseliş için...'

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in para politikası yönüne dair yeni sinyaller almak adına gün içinde açıklanacak olan TÜFE verisine odaklanmasıyla beraber 14 Ekim 2026 çarşamba günü itibarıyla yatay bir seyir izliyor. Spot altın, TSİ 05.51 itibarıyla ons başına 4.159,45 dolarda değişim göstermedi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4170 dolar, en düşük 4144 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.14 itibarıyla 4162 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6622 TL, en düşük 6581 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.59 itibarıyla 6615 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarında büyük bir hareket görülmediğini ve fiyatların belirli bir aralıkta kaldığını söyledi. Petrol fiyatları yükselirken altının bu aralığı koruyabilmesinin, değerli metalin yükseliş için bir gerekçe aradığına işaret ettiğini belirtti.

Spivak'ın, açıklanacak TÜFE ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileriyle perakende satış rakamlarının ekonomik ivmede zayıflamaya işaret etmesi halinde piyasaların bu yıl için ilave Fed faiz artırımı beklentilerini azaltabileceğini söylediği kaydedildi. Böyle bir gelişmenin altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

KRİTİK VERİ BUGÜN AÇIKLANACAK

ABD TÜFE verisinin bugün TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor. ÜFE ve perakende satış verileri ise perşembe günü açıklanacak.

CME FedWatch verilerine göre piyasaların, Fed’in bu ay faiz artırmasına yüzde 23 olasılık verirken aralık ayında artırım yapılmasını yüzde 88 olasılıkla fiyatladığı kaydedildi.