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Altın fiyatlarında onu işaret etti: 'Yükseliş için...'

Altın fiyatlarında son durum! Altın, Fed'in para politikası yönüne dair yeni sinyaller almak için gün içinde açıklanacak TÜFE verisine odaklanmasıyla 14 Ekim 2026 çarşamba günü yatay seyretti. Uzman isimden altına dair kritik bir değerlendirme geldi.

Altın fiyatlarında onu işaret etti: 'Yükseliş için...'
Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in para politikası yönüne dair yeni sinyaller almak adına gün içinde açıklanacak olan TÜFE verisine odaklanmasıyla beraber 14 Ekim 2026 çarşamba günü itibarıyla yatay bir seyir izliyor. Spot altın, TSİ 05.51 itibarıyla ons başına 4.159,45 dolarda değişim göstermedi.

Altın fiyatlarında onu işaret etti: Yükseliş için... 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4170 dolar, en düşük 4144 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.14 itibarıyla 4162 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarında onu işaret etti: Yükseliş için... 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6622 TL, en düşük 6581 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.59 itibarıyla 6615 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarında onu işaret etti: Yükseliş için... 3

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarında büyük bir hareket görülmediğini ve fiyatların belirli bir aralıkta kaldığını söyledi. Petrol fiyatları yükselirken altının bu aralığı koruyabilmesinin, değerli metalin yükseliş için bir gerekçe aradığına işaret ettiğini belirtti.

Altın fiyatlarında onu işaret etti: Yükseliş için... 4

Spivak'ın, açıklanacak TÜFE ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileriyle perakende satış rakamlarının ekonomik ivmede zayıflamaya işaret etmesi halinde piyasaların bu yıl için ilave Fed faiz artırımı beklentilerini azaltabileceğini söylediği kaydedildi. Böyle bir gelişmenin altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Altın fiyatlarında onu işaret etti: Yükseliş için... 5

KRİTİK VERİ BUGÜN AÇIKLANACAK

ABD TÜFE verisinin bugün TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor. ÜFE ve perakende satış verileri ise perşembe günü açıklanacak.

Altın fiyatlarında onu işaret etti: Yükseliş için... 6

CME FedWatch verilerine göre piyasaların, Fed’in bu ay faiz artırmasına yüzde 23 olasılık verirken aralık ayında artırım yapılmasını yüzde 88 olasılıkla fiyatladığı kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.601,39
6.602,32
% -0.07
08:45
Ons Altın / TL
204.849,51
204.954,97
% -0.28
09:00
Ons Altın / USD
4.147,31
4.147,96
% -0.33
09:00
Çeyrek Altın
10.562,22
10.794,80
% -0.07
08:45
Yarım Altın
21.058,42
21.589,60
% -0.07
08:45
Ziynet Altın
42.248,87
43.047,15
% -0.07
08:45
Cumhuriyet Altını
43.726,00
44.389,00
% 0.02
17:01
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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