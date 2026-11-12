Altın fiyatlarında ters köşe! Gözler Fed'in kararında

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'den gelen enflasyon verileri ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle perşembe günü düşüş kaydetti.

Spot altının ons fiyatı, 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından Türkiye saatiyle 07.27 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 3.978,49 dolara geriledi.

Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, ABD enflasyonundaki gelişmeler ve faiz beklentilerinin değişmesinin altın fiyatlarında belirgin bir geri çekilmeye neden olduğunu belirtti.

Spivak, piyasalarda mevcut ekonomik görünümün değerlendirilmesinde belirsizliklerin sürdüğünü ifade ederek ons altında 4 bin dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan gelişmelerden biri de doların küresel piyasalarda değer kazanması oldu.

Dolar endeksi, perşembe günü diğer para birimleri karşısında 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Doların güçlenmesi, dolar cinsinden işlem gören altın ve gümüşün diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale gelmesine yol açtı.

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN İKİ SENARYO MASADA

ABD'de ekim ayı enflasyonunun piyasa tahminlerini aşması, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikası mesajlarının ardından gözler 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi.

Piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 87,1 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık artış olasılığı yüzde 12,9 seviyesinde hesaplandı.

Yüksek faiz oranları, yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak değerli metale yönelik talebi sınırlayabiliyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK YENİ ENFLASYON VERİSİNDE

Altın piyasasında yatırımcıların odağı, cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi.

OCBC analistleri, kısa vadede petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların seyrinin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtti.

Analistler, mevcut makroekonomik koşulların altın açısından daha az destekleyici hale geldiğini ancak orta vadeli görünümün tamamen olumsuz olmadığını değerlendirdi.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından izleniyor.

Tahran yönetimi, Washington ile resmi müzakerelerin başladığına ilişkin iddiaları reddederken İranlı güvenlik yetkilisi Mohsen Rezaei, ülkesinin nükleer kapasitesinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yeni ve geniş kapsamlı bir askeri saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti. Katar'ın taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğine yönelik kısıtlamalar ve yeni gemi saldırılarına ilişkin haberler, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK ALTINI DA ETKİLİYOR

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler, petrol fiyatları üzerinden altın piyasasında iki yönlü etki oluşturuyor.

Bölgedeki risklerin artması, güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebi destekleyebiliyor.

Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması, Fed'in ilave faiz artışına gidebileceği ihtimalini güçlendirerek altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor.

ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Kitco News tarafından paylaşılan teknik analizde, ons altında ilk direnç noktası 3.987 dolar, ikinci direnç seviyesi ise 4.020 dolar olarak gösterildi.

Bu seviyelerin aşılması durumunda 4.064,71 dolar ve 4.115,78 dolar seviyeleri takip edilecek.

Olası düşüşlerde ise ilk destek 3.910 dolar, sonraki destek 3.890 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analizde, ons altının 3.987,96 doların altında kalmaya devam etmesinin 3.910-3.890 dolar destek bölgesine doğru geri çekilme riskini artırabileceği belirtildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki düşüşün etkileri yurt içi altın piyasasında da hissedildi.

Gram altın fiyatları, küresel piyasalardaki ons altın hareketlerinin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor.

Yurt içinde gram altının alış fiyatı 6.384,51 TL, satış fiyatı ise 6.429,52 TL seviyesinde bulunuyor.