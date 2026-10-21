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Altın fiyatlarında yeni hedef belli oldu! Dev bankadan 2027 tahmini

Kanada merkezli CIBC Capital Markets, ons altın için gelecek yıl beklediği ortalama fiyatı açıkladı. Altın 2027 yılında ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Altın fiyatlarında yeni hedef belli oldu! Dev bankadan 2027 tahmini
Cansu Çamcı

Altın fiyatlarında dalgalanma sürecek mi? Yüksek faiz oranları ve güçlü ABD doları kaynaklı baskı altın piyasasında etkisini sürdürürken, Kanada merkezli uluslararası finans kuruluşu CIBC Capital Markets, altın tahminini değiştirdi.

FİYATI AŞAĞI ÇEKTİ!

CIBC Capital Markets, ons altın için gelecek yıl beklediği ortalama fiyatı 6 bin 500 dolardan 5 bin 200 dolara çekti.

Altın fiyatları için frene basan dev bankanın tahmini aşağı çekilse de yatırımcı talebi güçlü görüntüsünü koruyor. Küresel altın destekli borsa yatırım fonları (ETF), 2026'nın üçüncü çeyreğinde 30,7 milyar dolarlık rekor giriş kaydetti. Bu tutar yaklaşık 211 tonluk fiziki altın talebine karşılık geliyor.

Fiziki piyasada da benzer bir tablo var. Yılın ilk yarısında dünya genelinde külçe ve madeni para alımları 784 tona ulaştı. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asyalı yatırımcıların, ekonomik belirsizlikler ve alternatif yatırım araçlarındaki kısıtlamalar nedeniyle altına yönelmeyi sürdürdüğü aktarılıyor.

Altın fiyatlarında yeni hedef belli oldu! Dev bankadan 2027 tahmini 1

MERKEZ BANKALARININ TOPLAM ALIMI 345 TONA ÇIKTI

Merkez bankaları da alımlarını bırakmış değil. 2026'nın ilk yarısında merkez bankalarının toplam alımı 345 tona çıktı. İkinci çeyrekteki alımların ilk çeyreğin yaklaşık beş katına çıkarak 289 tona ulaşması, resmi rezervlerde altının ağırlığının artırılmaya devam ettiğini gösterdi. CIBC, ülkelerin rezervlerini dolar cinsinden varlıklardan uzaklaştırma eğiliminin süreceğini ve bunun altına talebi destekleyeceğini öngörüyor.

Jeopolitik riskler ve kamu borçlarına yönelik endişeler de banka tarafından gelecek yıl sarı metale destek verebilecek unsurlar arasında sayılıyor. Piyasada ise ons altın 21 Ekim itibarıyla 4.100 doların hemen üzerinde denge arıyor. CIBC'nin yeni 5.200 dolarlık beklentisi, bugünkü seviyeye göre hâlâ yüzde 27 civarında bir yükselişe işaret ediyor.

Altın fiyatlarında yeni hedef belli oldu! Dev bankadan 2027 tahmini 2

ALTIN NEDEN YÜKSELMİYOR?

CIBC'nin emtia analistlerine göre ABD ile İran arasındaki çatışma ve yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonu canlı tutuyor. Bu tablo, Fed'in faiz indirimlerini erteleyip politikayı sıkı tutma ihtimalini güçlendiriyor. Bankanın değerlendirmesinde altının yükselişini zorlaştıran temel etken de bu.

Faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın maliyeti, reel faizlerin ve doların yükseldiği dönemlerde artıyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 5'in üzerine çıkması, yatırımcıların altınla faiz getirisi sağlayan varlıklar arasında yaptığı tercihi doğrudan etkiliyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.581,39
6.582,22
% 0.14
15:46
Ons Altın / TL
205.083,35
205.162,98
% 0.33
16:01
Ons Altın / USD
4.135,02
4.135,65
% 0.25
16:01
Çeyrek Altın
10.530,23
10.761,93
% 0.14
15:46
Yarım Altın
20.994,64
21.523,86
% 0.14
15:46
Ziynet Altın
42.120,90
42.916,07
% 0.14
15:46
Cumhuriyet Altını
43.603,00
44.264,00
% 0.09
15:43
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Altın banka merkez
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