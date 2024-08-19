Altın fiyatlarında yeni rekora bir adım! Cuma günü o konuşacak tüm dünya dinleyecek... 'Birkaç aydır kovalıyordu...'

ABD Merkez Bankası Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentisiyle tarihinin en yüksek seviyesini gören ons altın fiyatı, kar realizasyonları ile geriledi ancak hala tarihi zirveye yakın seyrediyor. Cuma günü 2.508,17 dolardan kapanan ons altın bu sabah 2509,99 dolar ile rekor seviyesin görülmesinin ardından düşüşle 2.501,78 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN 8 AYDA YÜZDE 21’DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Fed'in Eylül ayında olası bir faiz indirimine ilişkin coşku, artan jeopolitik gerilimler ve güçlü merkez bankası alımları ile birleşince ons altını yıl başından bu yana yüzde 21,33 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş yüzde 32,50 oldu.

KOVALADIĞI SEVİYENİN DE ÜZERİNE ÇIKTI

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın birkaç aydır psikolojik 2.500 dolar seviyesini kovalıyordu ve şimdi bu seviyeye ulaşıldığına göre, bazı doğal kar alımlarının gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EYLÜL AYI KESİN GİBİ

Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceğinden emin ve şimdi gözler indirimin boyutunda. CME FedWatch aracına göre, 25 baz puanlık bir indirim için yüzde 75,5'lik bir şans fiyatlıyorlar.

POWELL'IN JACKSON HOLE'DAKİ AÇIKLAMALARI KRİTİK

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında Fed tutanakları ve Cuma günkü Jackson Hole toplantısı takip edilecek. Peki yatırımcıları ne bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Jakson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara nasıl bir mesaj vereceği merak ediliyor. Piyasalar Fed’in Eylül ayı itibariyle 2 kez faiz indirim beklentisini fiyatlamaya başladı. Yüzde 59 faiz indirim beklentisi yüzde 75’e yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirim sinyali vereceğini ancak temkinli konuşacağını tahmin ediyorum” ifadeleri kullandı.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Gram altın ve ons altın için de yorumda bulunan uzman isim, “2 bin 508 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 480 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı. 2 bin 517 direnci var. Ancak 2 bin 480 dolar kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmaması çok önemli. Kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara gerileceğini tahmin ediyorum. Bu hafta 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli” dedi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içi piyasalarda haftanın ilk gününde Kapalıçarşı gram altın fiyatı haftanın ilk 2.678 lira, çeyrek altın 4.577 lira ve Cumhuriyet altını da 18.625 lira seviyesinde bulunuyor.