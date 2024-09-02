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Altın fiyatlarını etkileyecek... En zor karar! İslam Memiş 'kırılma noktası olacak' diyerek tarih verdi: Gram altın fiyatı için yıl sonu tahmini

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.09.2024 08:52
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Tüm dünya nefesini tuttu, altın fiyatlarını etkileyecek o kararın geleceği günü bekliyor. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı 18 Eylül'de açıklanacak. Uzun bir aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitmesi beklenen banka için uzmanlar 'kırılma noktası olacak' yorumunu yaparken, gram altın fiyatı için yıl sonu tahminleri de geldi. Peki gram altın 3000 TL olur mu? İşte 2 Eylül Pazartesi Kapalıçarşı gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ile güncel altın grafiği...

Bu hafta ekonomik ajanda ABD verileri ile kaplı. Bu hafta açıklanacak verilerle birlikte piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı gününe bir adım daha yaklaşacak. Bu kapsamda Fed’in 25’er baz puanlık iki faiz indirimi yapabileceği speküle ediliyor. Altın fiyatları ise bu sabah, ABD dolarının güçlenmesiyle geriliyor. Spot altın ons başına 2.490,15 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,25 kayıpla 2497,12 dolar seviyesinde.

ONS ALTIN (11)

18 EYLÜL’E DİKKAT! FED FAİZDE EN ZOR KARARI…

Piyasada bu hafta gözler Fed'in beklenen faiz indiriminin boyutuna ilişkin bir işaret olabileceği değerlendirilen ABD istihdam verilerinde olacak. Fed'in 17-18 Eylül'deki politika toplantısında faiz indirim döngüsünü başlatması bekleniyor. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda 25 baz puanlık bir indirim için yüzde 69, 50 baz puanlık bir indirim için ise yüzde 31 şans görüyor.

Bu hafta açıklanacak başlıca veriler ISM anketleri, JOLTS iş ilanları, ADP istihdamı ve tarım dışı istihdam raporu. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporunun istihdamın 165 bin arttığına ve işsizlik oranının yüzde 4,2'ye düştüğüne işaret etmesi bekleniyor.

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BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların odak noktasında. Bugün Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatı 2.763 lira, çeyrek altın 4,589 TL ve Cumhuriyet altını da 18.813 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.736,53
2.737,04
% -5,16
09:03
Ons Altın / TL
85.128,05
85.156,15
% -137,92
09:18
Ons Altın / USD
2.499,13
2.499,51
% -3,99
09:18
Çeyrek Altın
4.378,45
4.475,06
% -8,44
09:03
Yarım Altın
8.729,99
8.950,29
% -16,70
09:03
Ziynet Altın
17.514,72
17.845,84
% -33,30
09:03
Cumhuriyet Altını
18.533,00
18.813,00
% -39,00
12:54

“KIRILMA NOKTASI OLACAK”

Piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “18 Eylül’de Fed’in faiz kararı, küresel piyasalar için bir kırılma noktası olacak. Fed’in faiz kararı, küresel piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olacak” yorumunu yaptı.

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GRAM ALTINDA 3000 TL ÇANLARI

Ekonomist Belgin Maviş ise altının gram fiyatı tahminini şu sözlerle açıkladı:
“Gram altında 2750 liranın üzerindeki fiyatlamalar dikkat çekiyor. Hem doların değer kazanımı hem ons tarafındaki pozitif seyre baktığımızda gram altında yükselişleri yine takip ediyor olacağız. Özellikle son günlerde ‘ev sahipleri kiracısından altın isteyebilir mi?’ şeklinde haber akışı gündeme gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun mevzuata uymadığını açıkladı. Bununla ilgili her haber akışı altını gündeme taşıyacaktır. Türk yatırımcısı altını seviyor. Gram altına teknik anlamda baktığımızda 2750-2850 lira seviyeleri bir hedeftir. Bence gram altında yıl sonunda 3 bin lira seviyesine yakın bir noktayı görebiliriz.”

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