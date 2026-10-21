FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın güne düşüşle başladı: 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı

Altın fiyatları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü düşüşle başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 565 TL'den işlem görüyor.

Altın güne düşüşle başladı: 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika... Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 6 bin 573 liradan tamamlamıştı.

Altın güne düşüşle başladı: 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 6 bin 565 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 786 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 941 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı: 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı 2

Altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 116 dolardan işlem görüyor.

Altın güne düşüşle başladı: 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı 3

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler emtia piyasasının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatları artarken, bu durum enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerin de yükselmesine neden oluyor. Enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın güne düşüşle başladı: 21 Ekim 2026 gram altın fiyatı 4

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asya borsalarında yapay zeka belirsizliği! Karışık seyir hakimAsya borsalarında yapay zeka belirsizliği! Karışık seyir hakim
Dünyaca ünlü görsel içerik şirketi iflas başvurusunda bulunduDünyaca ünlü görsel içerik şirketi iflas başvurusunda bulundu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.571,99
6.572,88
% -0.01
10:43
Ons Altın / TL
204.502,80
204.561,16
% 0.04
10:58
Ons Altın / USD
4.123,14
4.123,66
% -0.04
10:58
Çeyrek Altın
10.515,18
10.746,66
% -0.01
10:43
Yarım Altın
20.964,64
21.493,31
% -0.01
10:43
Ziynet Altın
42.060,71
42.855,17
% -0.01
10:43
Cumhuriyet Altını
43.563,00
44.224,00
% -0.43
16:56
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.