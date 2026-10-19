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Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisiyle 19 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla haftaya yükselişle başladı.

Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın, petroldeki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisiyle beraber 19 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar tarafından Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırma olasılığı değerlendirilirken Fed'in para politikasına dair yeni sinyaller bekleniyor. Bununla beraber spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 4.175,60 dolara yükseldi.

Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4187 dolar, en düşük 4158 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.14 itibarıyla 4178 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6676 TL, en düşük 6623 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.00 itibarıyla 6659 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı 3

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki yumuşamanın enflasyon açısından olumlu bir görünüm yarattığını ve altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı 4

Piyasaların odağında ise gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı ve ABD'nin kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi var. Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefini değerlendirirken PCE fiyat göstergelerini takip ediyor.

Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı 5

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların, bu ay faiz artırımı olasılığını yüzde 16, aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yüzde 92 olarak fiyatladığı kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.656,73
6.657,74
% 0.37
08:17
Ons Altın / TL
207.006,01
207.095,65
% 0.36
08:32
Ons Altın / USD
4.178,06
4.178,66
% 0.3
08:32
Çeyrek Altın
10.650,77
10.885,40
% 0.37
08:17
Yarım Altın
21.234,98
21.770,80
% 0.37
08:17
Ziynet Altın
42.603,09
43.408,44
% 0.37
08:17
Cumhuriyet Altını
43.783,00
44.444,00
% -0.44
13:01
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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