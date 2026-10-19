Altın haftaya yükselişle başladı: 19 Ekim 2026 gram altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika... Altın, petroldeki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisiyle beraber 19 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar tarafından Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırma olasılığı değerlendirilirken Fed'in para politikasına dair yeni sinyaller bekleniyor. Bununla beraber spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 4.175,60 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4187 dolar, en düşük 4158 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.14 itibarıyla 4178 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6676 TL, en düşük 6623 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.00 itibarıyla 6659 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki yumuşamanın enflasyon açısından olumlu bir görünüm yarattığını ve altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Piyasaların odağında ise gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı ve ABD'nin kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi var. Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefini değerlendirirken PCE fiyat göstergelerini takip ediyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların, bu ay faiz artırımı olasılığını yüzde 16, aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yüzde 92 olarak fiyatladığı kaydedildi.