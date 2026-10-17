FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın haftayı kayıpla tamamladı! Uzmanlardan uyarı geldi

Altın fiyatları cuma günü yatay seyre yakın bir görünüm sergilerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceğine ilişkin beklentiler nedeniyle haftalık kayba yöneldi.

Altın haftayı kayıpla tamamladı! Uzmanlardan uyarı geldi
Cansu Çamcı

Atın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftayı düşüşle tamamladı.

Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme altını desteklese de enerji fiyatlarındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, saat 18.07 GMT itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 165,12 dolara geriledi. Böylece altın, hafta genelinde yüzde 0,7 değer kaybetti.

ABD altın vadeli işlemleri ise aralık teslimatında yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4 bin 181,10 dolardan kapandı.

Altın haftayı kayıpla tamamladı! Uzmanlardan uyarı geldi 1

ABD ENFLASYONU FAİZ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

ABD'de üretici fiyatları eylülde son 4,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Bir gün önce açıklanan tüketici enflasyonu verileri de fiyat artışlarının hızlandığına işaret etti.

Enflasyondaki yükseliş, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırırken altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJLARI

Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD ekonomisinin gücüne ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunurken faiz politikasının geleceğine yönelik net bir mesaj vermedi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulma yaşanması durumunda daha agresif faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

Altın haftayı kayıpla tamamladı! Uzmanlardan uyarı geldi 2

ARALIK AYINDA FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜZDE 90

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faizleri sabit tutmasını bekliyor. Aralık ayında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor.

Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı oluşturan temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar, enflasyon verilerini ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

UZMANLARDAN ALTIN FİYATLARINA İLİŞKİN UYARI

Cnbc-E'de yer alan habere göre; TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altının belirli bir fiyat aralığında hareket ettiğini ve destek seviyesinin alt sınırına yaklaştığını belirtti. Melek, Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Altın haftayı kayıpla tamamladı! Uzmanlardan uyarı geldi 3

Capital Economics Emtia Ekonomisti Hamad Hussain ise Fed'in faiz artırımlarını sürdürmesi ve yapay zeka sektörünün geleceğine ilişkin endişelerin geçici kalması durumunda altın fiyatlarının yılın geri kalanında düşüş gösterebileceğini öngördü.

HİNDİSTAN'DA ALTIN ALIMLARI ARTTI

Altın fiyatlarındaki geri çekilme, Hindistan'da alımları destekledi. Ülkede altın, üç aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez primli işlem gördü. Bu gelişme, fiyatlardaki düşüşün bazı piyasalarda alım fırsatı olarak değerlendirildiğine işaret etti.

Altın haftayı kayıpla tamamladı! Uzmanlardan uyarı geldi 4

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Diğer değerli metallerde de haftalık kayıplar öne çıktı.

Cuma günü spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 57,05 dolara geriledi.

Platin ons başına 1.626,15 dolar seviyesinde yatay seyrederken paladyum yüzde 1,1 düşüşle ons başına 1.113,61 dolara indi.

Böylece gümüş, platin ve paladyum da haftayı kayıpla tamamlamaya yöneldi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
31 şirket mercek altında! TMSF'ye 2 milyar TL iade geldi31 şirket mercek altında! TMSF'ye 2 milyar TL iade geldi
Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar arttı mı? Açıklama geldiFon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar arttı mı? Açıklama geldi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.632,39
6.633,21
% -0.03
23:59
Ons Altın / TL
206.139,46
206.466,75
% -0.02
23:59
Ons Altın / USD
4.165,78
4.166,29
% -0.13
23:59
Çeyrek Altın
10.611,83
10.845,29
% -0.03
23:59
Yarım Altın
21.157,33
21.690,58
% -0.03
23:59
Ziynet Altın
42.447,32
43.248,50
% -0.03
23:59
Cumhuriyet Altını
43.976,00
44.639,00
% 0.81
17:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Vali Gül duyurdu: "4850 vatandaşımızın hesabına 50 milyon TL ödeme yaptık"

Vali Gül duyurdu: "4850 vatandaşımızın hesabına 50 milyon TL ödeme yaptık"

(Özet) KuPS - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) KuPS - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.