Altın haftayı kayıpla tamamladı! Uzmanlardan uyarı geldi

Atın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftayı düşüşle tamamladı.

Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme altını desteklese de enerji fiyatlarındaki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, saat 18.07 GMT itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 165,12 dolara geriledi. Böylece altın, hafta genelinde yüzde 0,7 değer kaybetti.

ABD altın vadeli işlemleri ise aralık teslimatında yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4 bin 181,10 dolardan kapandı.

ABD ENFLASYONU FAİZ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

ABD'de üretici fiyatları eylülde son 4,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Bir gün önce açıklanan tüketici enflasyonu verileri de fiyat artışlarının hızlandığına işaret etti.

Enflasyondaki yükseliş, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırırken altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJLARI

Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD ekonomisinin gücüne ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunurken faiz politikasının geleceğine yönelik net bir mesaj vermedi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulma yaşanması durumunda daha agresif faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

ARALIK AYINDA FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜZDE 90

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faizleri sabit tutmasını bekliyor. Aralık ayında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor.

Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı oluşturan temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar, enflasyon verilerini ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

UZMANLARDAN ALTIN FİYATLARINA İLİŞKİN UYARI

Cnbc-E'de yer alan habere göre; TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altının belirli bir fiyat aralığında hareket ettiğini ve destek seviyesinin alt sınırına yaklaştığını belirtti. Melek, Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Capital Economics Emtia Ekonomisti Hamad Hussain ise Fed'in faiz artırımlarını sürdürmesi ve yapay zeka sektörünün geleceğine ilişkin endişelerin geçici kalması durumunda altın fiyatlarının yılın geri kalanında düşüş gösterebileceğini öngördü.

HİNDİSTAN'DA ALTIN ALIMLARI ARTTI

Altın fiyatlarındaki geri çekilme, Hindistan'da alımları destekledi. Ülkede altın, üç aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez primli işlem gördü. Bu gelişme, fiyatlardaki düşüşün bazı piyasalarda alım fırsatı olarak değerlendirildiğine işaret etti.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Diğer değerli metallerde de haftalık kayıplar öne çıktı.

Cuma günü spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle ons başına 57,05 dolara geriledi.

Platin ons başına 1.626,15 dolar seviyesinde yatay seyrederken paladyum yüzde 1,1 düşüşle ons başına 1.113,61 dolara indi.

Böylece gümüş, platin ve paladyum da haftayı kayıpla tamamlamaya yöneldi.