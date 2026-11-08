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Altın hamlesi hız kesmiyor: Kesintisiz 24 aydır sürüyor! Vatandaş da aldı

Çin Merkez Bankası'nın, altının 4000 dolar destek eşiğinin altına gerilediği Ekim'de de rezervlerine altın eklediği ve alım serisini kesintisiz 24 aya çıkardığı öğrenildi. Çin Merkez Bankası, küresel merkez bankaları içinde en büyük alıcı konumunda yer alırken bu hamlelerin, Çinli hanehalklarının alım tercihlerine de yön verdiği, altın fiyatları için de dayanak oluşturduğu kaydedildi.

Altın hamlesi hız kesmiyor: Kesintisiz 24 aydır sürüyor! Vatandaş da aldı
Hande Dağ

Çin Merkez Bankası (PBOC), altının ekimde yaklaşık yüzde 7'lik değer kaybıyla ekim ayını 4000 dolarlık destek eşiğinin altında tamamlamasıyla beraber rezervlerine altın eklemeye devam etti. Böylece alım serisi iki yıla çıktı.

Altın hamlesi hız kesmiyor: Kesintisiz 24 aydır sürüyor! Vatandaş da aldı 1

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Cumartesi günü açıklanan resmi veriler doğrultusunda; PBOC bünyesindeki külçe altın stokları ekimde 830 bin ons (yaklaşık 25,8 ton) arttı. Söz konusu hamlenin, üst üste 24. ayda da rezerv biriktirildiğine işaret ettiği vurgulandı. Çin Merkez Bankası'nın, özellikle altın fiyatlarının gerilediği son aylarda alımlarını hızlandırdığı ve yılın ilk 10 ayındaki toplam birikimin yaklaşık 129 tona ulaştığı kaydedildi.

Altın hamlesi hız kesmiyor: Kesintisiz 24 aydır sürüyor! Vatandaş da aldı 2

EN BÜYÜK ALICI KONUMUNDA

Dünya Altın Konseyi verilerine göre; PBOC'nin 3. çeyrekte küresel merkez bankaları arasında kamuoyuna açıklanan en büyük alıcı olduğunun ortaya konduğu aktarıldı. WGC verilerine göre merkez bankaları alımları Temmuz-Eylül döneminde net 321 ton olarak gerçekleşirken söz konusu rakam 2024'ün son çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Bankaların bu birikimlerinin, diğer açılardan sönük seyreden piyasada altın fiyatları için temel bir destek unsuru olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Altın hamlesi hız kesmiyor: Kesintisiz 24 aydır sürüyor! Vatandaş da aldı 3

4000 DOLAR SEVİYELERİNDEN ALTIN ALDILAR

Diğer yandan Çin Merkez Bankası'nın rezerv tercihlerinin, Çinli hanehalklarının alım kalıplarını da doğrudan etkilediği işaret edildi. Pek çok vatandaşın, merkez bankasının sürekli alımlarının uzun vadede fiyatları destekleyeceği beklentisiyle ekimde ons başına 4 bin dolar civarındaki seviyelerden altın satın aldığı aktarıldı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.555,36
6.556,39
% -0.6
23:59
Ons Altın / TL
203.863,24
203.957,95
% -0.59
23:59
Ons Altın / USD
4.065,71
4.066,35
% -0.8
23:59
Çeyrek Altın
10.488,58
10.719,70
% -0.6
23:59
Yarım Altın
20.911,60
21.439,41
% -0.6
23:59
Ziynet Altın
41.954,32
42.747,69
% -0.6
23:59
Cumhuriyet Altını
43.400,00
44.056,00
% -0.04
13:02
Anahtar Kelimeler:
Altın
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