Altın için öyle açıklamalar yaptı ki... "Bugünlere eze eze geldi"... Artık film koptu! İslam Memiş bile bunu tahmin etmiyordu

Amerika Merkez Bankası (Fed), 18 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'da politika faiz kararını açıklayacak. Fed'in kararından etkilenecek olan altının ise 18 Eylül sonrası ne gibi sürprizler yapacağı ise merak konusu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa, dolar, ons altın ve gram altın tahminlerini sıraladı.

Memiş borsa için, alım fırsatının kollanmadığını ifade ederek, "6 ay boyunca düştü mü yükseldi mi tarafıyla ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz tek şey 12000 puan seviyesi. Burada bizim olmazsa olmazlarımız olan 5 hisse senedinden çıkış yapacağız. Biz kurumsal şirketleri tercih ediyoruz. 9000 seviyesiyle 11 bin 200 arasında hep endeks 11 bin 200'e yükseliyor benim hisse senetlerim niye değer kazanmıyor diye sordular ama yanıt bulamadılar" şeklinde konuştu.

Kurumsal şirketlere yatırım yapılması gerektiğini aktaran Memiş, tek bir şirkete yatırım yapılmamasını gerektiğini söyledi ve yanlış bir yatırım sonucunda yüzde 20 ile 30 arasında para kaybının yaşandığını ifade etti.

BU DÜŞÜŞ KALICI OLMAYACAK

Bu hafta doların en ucuz kaldığını söyleyen Memiş, "33.80-34.20 bant aralıklarını takip ediyoruz. Dövizle ticaret yapanlara düşüşlerin kalıcı olmayacağı uyarılarım var. Diyelim ki gerileme oldu, bu alım fırsatıdır" dedi.

SARI METAL BİRİNCİLİĞİ ELDEN BIRAKMADI

Güvenli liman sarı metalin yüzde 2.02 ile en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu ifade eden Memiş, altın için şu cümleleri kullandı:

"Ağustosta yüzde 4.1 kazandırarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Geçen hafta ABD'de enflasyon verisi, Avrupa'da faiz kararı kritik öneme sahipti. Piyasa beklentileri doğrultusunda veriler geldi ancak altında uyarılarım vardı.

2530 dolara kadar yükselip oradan düşecek, hatta 2420 dolara kadar bekleyecektik 18 Eylül toplantısına kadar. Bunun adına tuzak fiyatlama demiştik. 2530 dolar kırıldı, 2560 kırıldı, o da yetmedi 2580 kırıldı yukarı yönlü. Ons altın tarafında aldığımız mesaj şu. Bundan sonra Fed'e kadar 2596, 2606, 2616'ya kadar yükseliş sürdürürüm mesajı verdi bize ons altın.

Yıl sonu beklentimiz 2600'dü zaten ama bu hafta yükselişler, son 10 günde 100 dolar artışlar sürpriz oldu. Bizim de piyasa ile inatlaşmamız söz konusu değil. Geçen hafta beklediğimiz seviyeyi revize ediyoruz, iptal ediyoruz. Çünkü altın bize, artık merkez bankalarının fiyatlamalarının öyle bir alıyorum ki, 2500 dolar altına sarkmayacağım mesajını verdi. 2420, 2470 dolar beklentimizi kısa vade için iptal edeceğiz biz.

EZE EZE GELDİ

Burada kırmızı çizgimiz 2530 dolardı. Burada film koptu. Bu kadar erken geleceğini, eze eze geleceğini bu seviyelerin tahmin etmiyordum. Elinde altın bulunduranlara kesinlikle satmayın uyarım vardı. Alacak olanlar parite üzerinden bu fiyatlardan almam"

Fed'in toplantısını takip edeceğini ifade eden Memiş, 25 baz puanlık indirim beklendiğini söyledi ve Powell'ın açıklaması sonrası kar satışlarının görüleceğini aktardı. Memiş, "2515 dolara kadar izlenip yapacağız. Aşağı sarkarsa 2500 dolar altındaki trendi iptal ettik ama önümüzdeki hafta tekrar mütalaasını yapacağız bunun"

ALTINI OLAN DİKKAT!

Memiş, "Gram altın da ons altını takip ediyor. 2850 liraya kadar yükseldi. Haftayı da 2848 liradan tamamladı serbest piyasada. Fed'den sonra kar satışlarına göre hareketlenme göreceğiz gram altında. Yıl sonu için 3000 - 3500 lira beklentim geçerliliğini koruyor. Elinde altın bulunduranlar hala korumalı" diyerek sözlerini tamamladı.