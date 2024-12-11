Altın için 'Yeni zirve seviyeler' diyerek açıkladı! Kuyumcular doldu taştı... Suriye'deki gelişmeler sonrası 2025 tahminleri

Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın düşecek mi yükselecek mi? Dikkat çeken yükseliş trendinin ardından düşüş gösteren altın yeniden hareketlenmeye başladı. Özellikle bu konuda Suriye'de yaşanan gelişmeler büyük önem taşıyor. Uzmanlar küresel piyasalarda altında son durumu ve iç piyasadaki gram altındaki beklentileri ve ihtimalleri anlattı. İşte altında son durum...

Show Haber'de yer alan habere göre; Suriye'deki gelişmeler altını yukarı yönde ivmelendirdi. Öyle ki ons altın 2 günde 30 liradan fazla arttı. Peki uzmanlar ne diyor?

Suriye'deki gelişmeler altına göz kırptı, sarı maden iki günde 30 liradan fazla arttı. Kuyumcu Metin Yavuz "Altının şu anda artışlarını ons olarak görüyoruz" dedi. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ve döviz kurundaki değişimlerin altını doğrudan etkilediği belirtildi. Yavuz "Ortadoğu'daki hareketlere bakacak olursak altının düşme olasılığı hiç yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı

Hafta sonu Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de iktidar boşluğu endişesi güvenli liman altına talebi arttırdı. Pazartesi sabah saatlerinde 2 bin 959 liradan işleme başlayan gram altın 2 günde 30 liraya yakın artış gösterdi. Yavuz "Rejimin çökmesi piyasalara bu şekilde yansıdı" dedi.

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2675 doları gördü, 24 ayar gram altınsa 3 bin 50 TL oldu. Altından yeni bir rekor gelirken kuyumcuların yine dolup taştığı aktarıldı. Üstelik çoğu satıcı değil alıcı. Uzmanların altındaki yükselişin devam edeceğini söylediği belirtilirken yatırımcıları da uyardığı aktarıldı.

ALTINA OLAN TALEP DEVAM EDECEK Mİ?

Diğer yandan, A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Kasım ayında aslında ilginç merkez bankalarının aslında yeniden altın alımlarını arttırdığını gördük. Çin de bunlardan bir tanesi, yeniden başlamış oldu 6 aylık süreçten sonra. 18 ay aralıksız altın alan bir merkez bankasıydı Çin. Bir 6 aylık süreç sonrasında zaten bu süre içerisinde de aslında altında yükselişler gördük ama fiyat bağımsız bir şekilde Çin'in yeniden altın alımlarına başladığını göreceğiz. Bunun da bir noktada elindeki döviz rezervini döndüğünü zaten 5 yıllık süreç içerisinde söylemiştik, bilgisini almıştık, bu 5 yıllık süreç içerisinde de Çin'in neredeyse 2 yıllık süreci doldu, daha 3 yıl daha Çin'in Merkez Bankası cephesinde elindeki dolar rezervini altına döneceğini söyleyebiliriz, bu önemli bir gelişmeydi" ifadelerini kullandı.

Sarı "Tabii hafta sonu Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşandı, tarihi olaylar yaşandı, 61 yıllık bir rejim sona erdi ve 13 yıllık da iç savaşın sona erdiğini görüyoruz ama bu noktada tabii İsrail'in saldırılarının da devam ettiğini görüyoruz. Altın bu noktada biraz hareketli ve bunun etkisiyle bu haftaya yükselişle başladı 2 bin 670 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Nitekim sabah saatlerinde bir miktar gerilediğini görüyoruz ama biliyorsunuz daha önceki programlarda da konuştuğumuzda; altın zaten bir yılı aşkın süredir yükselişine devam ediyordu, ABD seçimleri sonrasında normale dönme, bir miktar kar realizasyonu, bir konsolidasyon sürecinde olduğunu söylüyorduk, bu süreç devam ediyor. Zaman zaman gelen jeopolitik gelişmelerle beraber yukarı ataklar görebiliriz ama hep yukarı top seviyelerinin aslında aşağı indiğini görüyoruz. Bu da bir miktar satış baskısı önümüzdeki süreçte arttırabilir" şeklinde konuştu.

Devamında Sarı "Goldman Sachs'ın bir raporu vardı; 2025'te 3000 dolar seviyelerini görebiliriz onsa altında beklentisi vardı ama bunu özellikle yılın 2025'in ikinci yarısından itibaren öngörüyor çünkü geçen dönemde de olduğu gibi Trump'la beraber enflasyon rakamlarında evet yükseliş görebiliriz ama bunun yanında büyüme rakamlarında da yükselişler görebiliriz ve yani birçok istihdam piyasasında da pozitif seyirler görebiliriz... Bu dolar varlıkların daha cazip olacağını olacağını öngörüyorlar. Bu ise dolar endeksinin yükselmesi ve emtia piyasasının baskılanması şeklinde ortaya çıkıyor. O yüzden bir süre daha ons altında baskılanma görebiliriz. Evet jeopolitik riskin fiyatlamalarını görüyoruz ama bunu yakın vadede ama hala düşüş etkisi devam edebilir ons altında 2400, 2500 hatta 2300, 2400 bandına kadar, gümüşte de 26,27 dolar bandına kadar düşüşler görebiliriz. Yatırımcıların bu noktada temkinli olmasında fayda var" dedi.

Değerlendirmelerine devam eden Sarı "Orta ve uzun vadede zaten yükselişleri konuşuyoruz. Bu da hem ekonomik olarak etkilerin ve enflasyonist baskının tüm dünyada yeniden şekillenmesiyle büyük ihtimal fiyatlanacak ki Fed'in faiz kararını, bu hafta ECB'nin faiz kararını takip edeceğiz. ABD cephesinden enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Enflasyonda da çekirdekte yüzde 3'ün üzerindeki seyirde devam ediyor. Eğer tüfede yüzde 3'e yakın bir fiyatlanma olursa FED'in artık önümüzdeki yıl faiz indirimleri sürecinde zaten şu an itibarıyla Mart ve Haziranda faiz indirimi bekleniyor FED cephesinde... Fed'den önümüzdeki haftalarda 19-18 Aralık'ta büyük ihtimal 25 baz puanlık faiz indirimi alacağız, bu da yılın son faiz indirimi olmuş olacak. Bu hafta ECB'den 50 baz puanlık faiz indirimi alacağız, burada euro - dolar arasındaki makasın kapanması açısından ECB'nin hem Almanya'daki hem de Fransa'daki hükümet sorunları sonrasında alacağı son faiz kararı olmuş olacak yılın. Bu da zaten dolar karşısında euronun dengelenebilmesi açısından alınması gereken bir karar gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Sarı "Aslında bu ayın belki en çok işaret etmemiz gereken günlerinden bir tanesi 19 Aralık Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı. Borsada, dolarda ve endekslerde, emtialarda düşüş görmüştük buna benzer hareketlenme görebilir. Bence yılın en kritik fiyatlamalarını 19 ve 20'sinde yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarı "Yılın son haftasında bizim Merkez bankamızın kararını almış olacağız. Orada da büyük ihtimal muhtemelen faiz indirimiyle karşılaşacağız ama bunların hepsi yılın fiyatlandırmalar açısından aslında Ocak ayı 2025 Ocak ayı itibarıyla fiyatlanmış olacak. Biz merkez bankaları cephesini bu hafta ve önümüzdeki hafta itibarıyla ve yılın sonuna doğru takip etmeye devam edeceğiz. Yine sözü aslında evet jeopolitik riskleri takip ediyoruz ama yine Merkez bankaları verecek sözü" dedi.

GRAM ALTIN 2025'TE NE KADAR OLACAK?

İç piyasadaki son durumu ve gram altınla ilgili değerlendirmelerini de aktaran Sarı "Şöyle bir durum var; bizim iç piyasada altın talebi nitekim bir miktar fazla olduğundan dolayı fiyat farklılığının olduğunu görüyoruz uluslararası piyasalardan. Ons altındaki düşüşü o yüzden geçtiğimiz zamandaki o düşüşlerde çok fazla hissedemedik iç piyasada. 3 bin TL'nin üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Bu noktada ons altında yeniden hareketlenmeler gram altına yarayacaktır, daha yukarı, daha yeni zirve seviyeler görebiliriz. Ama şunu konuşabiliriz; elinde altın almak isteyenler açısından portföyünü bölmeleri işte 10 liralık altın alacaklarsa bugünden 2 lirasını, fiyat düştükçe kademeli olarak almalarını önerebiliriz aslında. Tabii ki yatırım tavsiyesi anlamında değil tam olarak eğer portföylerine altın biriktirmek istiyorlarsa zaman içerisinde altının önümüzdeki 3 ay ile 6 aylık süreç içerisinde düşme beklentisi ile beraber altın biriktirme şansları açısından söylüyorum. Elinde altın bulunduranlar açısından da zaten jeopolitik riskleri hala konuşuyoruz. 20 Ocak sonrasında Trump geldiğinde bizi nasıl bir dünya bekliyor bunu zaten kestiremiyoruz. Yani belirsizliğin karşılığında fiyat zaten pozitif fiyatlanacak önümüzdeki süreçte altın. O yüzden altın bulunduranlar açısından beklemeleri gereken bir süreç diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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