FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın kafaları karıştırdı 'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas yavaş yavaş kapanıyor'

Altın kafaları karıştırdı 'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas yavaş yavaş kapanıyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.12.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü hareketler altına yatırım yapan veya yapmayı düşünenlerde soru işaretleri yarattı. Peki, altının yönü ne olacak? Gram altın için 2025 tahminini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın fiyatlarındaki bu geri çekilme düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar için bir fırsat verecektir" dedi. Memiş, fiziki altın ile resmi kur tarafındaki fiyatlardaki makasın kapanıyor olmasına da dikkat çekti.

Altın kafaları karıştırdı 'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas yavaş yavaş kapanıyor'

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Birikimlerini altın alarak değerlendirmiş olanlar ya da bu şekilde değerlendirmeyi düşünenler altının bundan sonraki seyrini araştırıyor. Bir yukarı bir aşağı yönde seyreden altın, vatandaşların akıllarında soru işaretleri de bıraktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla alakalı tahminlerini aktardı.

thumbs_b_c_e4c6bffb8e7b2690e4bb3c0e8d8e40b9

CNN Türk'te yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Gram altın tarafında 3 bin 80 lira seviyesi görüldü. Tekrar haftayı 3 bin 25 lira seviyesinden tamamladı" dedi.

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

Yükseliş yeniden başlamış, 2025 için beklentiler şekillenmişti. Altın yeniden düşüş trendine girdi. Memiş "Merkez bankalarının faiz indirim süreci, jeopolitik gerilim tarafında biraz daha artışın olması, yine küresel ekonomiye dair belirsizliğin artması altın fiyatlarının tekrar geride bıraktığımız hafta 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine yükselmesine neden olmuştu. O yükseliş trendi bir noktada bitmiş oldu. Tekrar düşüş trendine girdi" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_bb37f9b20e67d0aa3118ad28b1f950c2

Peki güvenli liman olarak nitelendirilen altın yeni haftaya nasıl başlayacak? Memiş bununla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta bu satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Gram altın tarafında 2 bin 980 lira, ons altın tarafında 2 bin 580 dolar seviyesini görebiliriz" dedi.

İİİİ

"MAKASLAR YAVAŞ YAVAŞ KAPANIYOR"

Öte yandan yatırımcının da kafası biraz karışık. Çünkü bu dönemi nasıl değerlendireceğini bilemiyor. Memiş "Altın fiyatlarındaki bu geri çekilme düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar için de bir fırsat verecektir. Özellikle fiziki altın tarafındaki fiyatla resmi kur tarafındaki altın fiyatlarındaki arasındaki makaslar yavaş yavaş kapanıyor" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_643c233d27b9a130848cd2e38a138d92

2025'TE GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Sektör temsilcileri ise orta ve uzun vadede yükseliş bekliyor. Bu yüzden altın yatırımcılarını uyarıyor. Memiş "2025 yılına ilişkin pozitif yöndeki beklentim devam ediyor. 4 bin - 4 bin 500 lira aralığında bir gram altın 2025 yılında, ons altın tarafında 3 bin - 3 bin 500 dolar aralığı sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_19548ce96177ca81399efae4cfa8bbdf

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.974,94
2.975,32
% -1.03
23:59
Ons Altın / TL
92.504,49
92.566,21
% -1.03
23:59
Ons Altın / USD
2.647,78
2.648,12
% -1.18
23:59
Çeyrek Altın
4.759,91
4.864,65
% -1.03
23:59
Yarım Altın
9.490,06
9.729,31
% -1.03
23:59
Ziynet Altın
19.039,63
19.399,11
% -1.03
23:59
Cumhuriyet Altını
20.005,00
20.308,00
% -0.34
13:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları İslam Memiş altın fiyatları düşecek mi altın fiyatları yükselecek mi altın düşecek mi yükselecek mi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

Arda Güler adını Real Madrid tarihine yazdırdı! 21. yüzyılda bunu başaran yok

Arda Güler adını Real Madrid tarihine yazdırdı! 21. yüzyılda bunu başaran yok

'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas kapanıyor'

'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas kapanıyor'

19 yıldır böylesi olmamıştı! 'Gayet bol ve ucuz' Kritik uyarı

19 yıldır böylesi olmamıştı! 'Gayet bol ve ucuz' Kritik uyarı

Asgari ücrette net rakam verdi 'Komisyondan çıkacağını...'

Asgari ücrette net rakam verdi 'Komisyondan çıkacağını...'

'Artık yatırım aracı değil, fiyat artışı yok' Dört gözle 1 Ocak'ı bekliyorlar

'Artık yatırım aracı değil, fiyat artışı yok' Dört gözle 1 Ocak'ı bekliyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.