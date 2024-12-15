Altın kafaları karıştırdı 'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas yavaş yavaş kapanıyor'

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Birikimlerini altın alarak değerlendirmiş olanlar ya da bu şekilde değerlendirmeyi düşünenler altının bundan sonraki seyrini araştırıyor. Bir yukarı bir aşağı yönde seyreden altın, vatandaşların akıllarında soru işaretleri de bıraktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla alakalı tahminlerini aktardı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Gram altın tarafında 3 bin 80 lira seviyesi görüldü. Tekrar haftayı 3 bin 25 lira seviyesinden tamamladı" dedi.

Yükseliş yeniden başlamış, 2025 için beklentiler şekillenmişti. Altın yeniden düşüş trendine girdi. Memiş "Merkez bankalarının faiz indirim süreci, jeopolitik gerilim tarafında biraz daha artışın olması, yine küresel ekonomiye dair belirsizliğin artması altın fiyatlarının tekrar geride bıraktığımız hafta 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine yükselmesine neden olmuştu. O yükseliş trendi bir noktada bitmiş oldu. Tekrar düşüş trendine girdi" ifadelerini kullandı.

Peki güvenli liman olarak nitelendirilen altın yeni haftaya nasıl başlayacak? Memiş bununla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta bu satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Gram altın tarafında 2 bin 980 lira, ons altın tarafında 2 bin 580 dolar seviyesini görebiliriz" dedi.

"MAKASLAR YAVAŞ YAVAŞ KAPANIYOR"

Öte yandan yatırımcının da kafası biraz karışık. Çünkü bu dönemi nasıl değerlendireceğini bilemiyor. Memiş "Altın fiyatlarındaki bu geri çekilme düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar için de bir fırsat verecektir. Özellikle fiziki altın tarafındaki fiyatla resmi kur tarafındaki altın fiyatlarındaki arasındaki makaslar yavaş yavaş kapanıyor" şeklinde konuştu.

2025'TE GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Sektör temsilcileri ise orta ve uzun vadede yükseliş bekliyor. Bu yüzden altın yatırımcılarını uyarıyor. Memiş "2025 yılına ilişkin pozitif yöndeki beklentim devam ediyor. 4 bin - 4 bin 500 lira aralığında bir gram altın 2025 yılında, ons altın tarafında 3 bin - 3 bin 500 dolar aralığı sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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