Altın kritik haftaya başladı! İslam Memiş Euro alan yatırımcıya: 'Tebrik ediyorum' diyerek alkışladı! Sarı metalde sular durulmuyor

Geçtiğimiz cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentiler 106 bin artış yönündeyken ABD Çalışma Bakanlığı 12 bin artış olduğunu duyurdu. Buna göre, 2020 Aralık ayından beri tarım dışı istihdam verisi en düşük düzeyde yaşandı. Tarım dışı istihdam verisinin açıklanması ile beraber ons altın 2 bin 760 dolar sınırına kadar yükseldi.

7 KASIM'DA FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk faiz indirimi gerçekleştirmişti. Fed, faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti. Ekim ayını pas geçen Fed, 7 Kasım Perşembe günü saat 21.00'da faiz kararını duyuracak. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin ölçülü bir hızla devam edeceği sinyalini vermişti.

TÜİK EKİM AYI ENFLASYONUNU AÇIKLAYACAK

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayının enflasyon oranını açıklayacak. Ekonomi dünyası TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranının merakla beklemeye devam ediyor.

Ekonomi dünyası için kritik bir haftaya girilmişken gözler sarı metalin nasıl tepki verdiğine çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda 3 bin lira barajını aşan gram altın yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

4 KASIM PAZARTESİ ALTIN NE KADAR?

Şu saatlerde gram altın 3 bin 26 liradan liradan, çeyrek altın 4 bin 980 TL'den satışına devam ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 3 bin 139 TL'den; çeyrek altın ise 5 bin 121 liradan alıcı buluyor.

Jeopolitik gerilimler, ABD'de 5 Kasım tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimleri ve merkez bankalarının faiz indirimine yönelmeye başlaması ve altın rezervlerini artırmaya başlaması altının yükselişini destekledi.

ALTIN YERİNE EURO'YU TERCİH EDİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden yatırımcılara seslendi. Memiş, aylardır altın yerine Euro'yu tercih ettiğini dile getirdi. Bunun nedenini ise Memiş, şu sözlerle aktardı:

"Parite düşük, dolar endeksi yüksek, Euro/TL kuru Serbest piyasalarda daha düşük O yüzden Euro/TL kuru Euro Dolar paritesi bence altına ve gümüşe göre daha ucuz kaldı. Özellikle, 36 lira 84 kuruş seviyesinden giriş yapıp yine Euro/TL alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum; yine 1.08 seviyesinin altında sarkmalarda alım için değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"

Ons altın tarafında 2 bin 760 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirten Memiş, bu direncin yukarı yönlü kırılması durumunda 2 bin 830 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edebileceğini ve ons altın almayacağını ifade etti ve, "Teknik olarak neyi telaffuz ediyorum; eğer 2760 dolar seviyesinin üzerinde alıcılar gelirse 2 bin 830 dolar seviyesine kadar bu fiyatları taşırlarsa benim için şaşırtıcı olmaz. Yine 3000-3500 dolar seviyesiyle alakalı 2025 yılındaki beklentimiz devam ediyor"