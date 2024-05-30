Altın mı, borsa mı, mevduat faizi mi? Altın fiyatları ters köşe yapınca tahminler değişti: Piyasa Uzmanı Şirin Sarı getiri oranlarını tek tek hesapladı

Altın fiyatı 2.330 dolar civarında yeni satışlar görüyor ve Perşembe günü önceki düşüşünü sürdürüyor. ABD Doları (USD) daha da güçlenerek altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Piyasalar yeni ABD ekonomik verilerini ve ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarının yeni politika ipuçları için daha fazla konuşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

FED’İN FAİZ İHTİMALLERİ

Piyasalar, Fed'in 2024'te faiz oranlarını birden fazla kez düşüreceğine dair yaklaşık yüzde 53 ihtimali fiyatlıyor. Bankanın Eylül ayında faiz oranlarını koruyarak, Kasım ayında ise yüzde 60 olasılığında faiz indirimi yapması bekleniyor. Altın fiyatları ise Fed'in 2024'te faiz oranlarını birden fazla kez düşüreceğine dair piyasada artan şüphelerin etkisiyle bu hafta ilk kez kırmızıya düştü.

Uzmanlar ABD Doları’nın Orta Doğu'daki yoğun gerilimlerin ortasında güvenli liman talebini çekmeye devam edeceğini ve bu durumun altın fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratacağını dile getiriyor.

GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı 2.562 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 4.063 TL, yarım altın 8.128 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı ise 16.537 TL’den ekranlara yansıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ons altın için önemli direnç bölgelerinin 2500-2550 dolar seviyesi olduğunu ancak 2450 dolar seviyelerinde takıldığını dile getirerek altın fiyatlarının şu an ucuz kaldığını dile getirdi. “2750-3000 dolar bandını önümüzdeki günlerde görmemiz gerekiyor” dedi.

ALTIN MI, BORSA MI, MEVDUAT MI?

Yıl sonunda en çok getiri sağlayabilecek yatırım araçlarının neler olabileceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şirin Sarı, “Türk yatırımcısı açısından bakıldığında ‘altın mı, borsa mı, mevduat mı?’ dediğimizde yıl sonuna kadar mevduat getirisi yüzde 25-30 arasında. Yıl sonunda oldu ki en iyi ihtimalle 3000 doları gördük ons altında. Gram altın fiyatı getirisi yüzde 25 civarında olmuş oluyor. Borsa İstanbul’da 400 dolar seviyelerini bekliyoruz. Neredeyse 12-13 bin bandına tekabûl ediyor. Burada da yüzde 20’lik bir marj var. O yüzden altın bir miktar geri vadede kalmış enstrüman olabilir. Çünkü ilk fiyatlamasını iyi yaptı. Altında bekle ve gör hatta düşerse portföye ekle gibi bir süreç olabilir. Ama yıl sonuna kadar getiri hesabı yaptığımızda daha farklı enstrümanlar daha iyi getiriler sağlayabilir. Mevduat da iddialı enstrümanlardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.



