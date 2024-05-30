FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın mı, borsa mı, mevduat faizi mi? Altın fiyatları ters köşe yapınca tahminler değişti: Piyasa Uzmanı Şirin Sarı getiri oranlarını tek tek hesapladı

Altın mı, borsa mı, mevduat faizi mi? Altın fiyatları ters köşe yapınca tahminler değişti: Piyasa Uzmanı Şirin Sarı getiri oranlarını tek tek hesapladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.05.2024 10:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde de düşüşüne devam ediyor. Ons altın fiyatındaki gerilemeye paralel gram altın fiyatı da kan kaybediyor. Peki altın fiyatlarında beklenti ne? Altın mı, borsa mı, mevduat faizi mi daha çok kazandırır? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı sene sonuna kadar 7 aylık süreçte altın yatırımı için iyi bir döneme girileceğinin sinyalini verdi. Ancak getiri açısından borsa ve mevduat gibi araçların daha fazla kazandırabileceğini dile getirdi.

Altın mı, borsa mı, mevduat faizi mi? Altın fiyatları ters köşe yapınca tahminler değişti: Piyasa Uzmanı Şirin Sarı getiri oranlarını tek tek hesapladı

Altın fiyatı 2.330 dolar civarında yeni satışlar görüyor ve Perşembe günü önceki düşüşünü sürdürüyor. ABD Doları (USD) daha da güçlenerek altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Piyasalar yeni ABD ekonomik verilerini ve ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarının yeni politika ipuçları için daha fazla konuşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

ONS ALTIN (17)

FED’İN FAİZ İHTİMALLERİ

Piyasalar, Fed'in 2024'te faiz oranlarını birden fazla kez düşüreceğine dair yaklaşık yüzde 53 ihtimali fiyatlıyor. Bankanın Eylül ayında faiz oranlarını koruyarak, Kasım ayında ise yüzde 60 olasılığında faiz indirimi yapması bekleniyor. Altın fiyatları ise Fed'in 2024'te faiz oranlarını birden fazla kez düşüreceğine dair piyasada artan şüphelerin etkisiyle bu hafta ilk kez kırmızıya düştü.

Uzmanlar ABD Doları’nın Orta Doğu'daki yoğun gerilimlerin ortasında güvenli liman talebini çekmeye devam edeceğini ve bu durumun altın fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratacağını dile getiriyor.

catshmf

GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı 2.562 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 4.063 TL, yarım altın 8.128 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı ise 16.537 TL’den ekranlara yansıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ons altın için önemli direnç bölgelerinin 2500-2550 dolar seviyesi olduğunu ancak 2450 dolar seviyelerinde takıldığını dile getirerek altın fiyatlarının şu an ucuz kaldığını dile getirdi. “2750-3000 dolar bandını önümüzdeki günlerde görmemiz gerekiyor” dedi.

.ldkfbm

ALTIN MI, BORSA MI, MEVDUAT MI?

Yıl sonunda en çok getiri sağlayabilecek yatırım araçlarının neler olabileceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şirin Sarı, “Türk yatırımcısı açısından bakıldığında ‘altın mı, borsa mı, mevduat mı?’ dediğimizde yıl sonuna kadar mevduat getirisi yüzde 25-30 arasında. Yıl sonunda oldu ki en iyi ihtimalle 3000 doları gördük ons altında. Gram altın fiyatı getirisi yüzde 25 civarında olmuş oluyor. Borsa İstanbul’da 400 dolar seviyelerini bekliyoruz. Neredeyse 12-13 bin bandına tekabûl ediyor. Burada da yüzde 20’lik bir marj var. O yüzden altın bir miktar geri vadede kalmış enstrüman olabilir. Çünkü ilk fiyatlamasını iyi yaptı. Altında bekle ve gör hatta düşerse portföye ekle gibi bir süreç olabilir. Ama yıl sonuna kadar getiri hesabı yaptığımızda daha farklı enstrümanlar daha iyi getiriler sağlayabilir. Mevduat da iddialı enstrümanlardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika:Dış ticaret açığı nisanda 9,9 milyar dolara çıktıSon dakika:Dış ticaret açığı nisanda 9,9 milyar dolara çıktı
Ekonomik güven endeksi mayısta gerilediEkonomik güven endeksi mayısta geriledi
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
Altın
En Çok Okunan Haberler
Sınırda askeri kamuflajlı araçla kaçakçılık! Tam 7 ay sürmüş, kişi başı 3 bin dolar almışlar... Aralarında emekli askerler de var

Sınırda askeri kamuflajlı araçla kaçakçılık! Tam 7 ay sürmüş, kişi başı 3 bin dolar almışlar... Aralarında emekli askerler de var

Önce boğup sonra parçalara ayırdığı ortaya çıktı

Önce boğup sonra parçalara ayırdığı ortaya çıktı

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı

Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı

Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Meclis'e kanun teklifi verildi' dedi; SGK Uzmanı rakamı duyurdu: "15 bin lira olması öngörülüyor"

Meclis'e kanun teklifi verildi' dedi; SGK Uzmanı rakamı duyurdu: "15 bin lira olması öngörülüyor"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.