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Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, ons altın... 25 Temmuz 2025

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 376 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 569 liradan satılıyor.

Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, ons altın... 25 Temmuz 2025

Dün 4 bin 439 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışın hemen üzerinde 4 bin 407 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşerek, 4 bin 376 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 569 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 356 dolardan işlem görüyor.

Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, ons altın... 25 Temmuz 2025 1

Dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Temmuz ile biten haftada 217 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Açıklanan verinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini tahmin edilen büyüklükte yapmayacağına yönelik öngörüler güçlendi.

Analistler, azalan ticaret gerilimleri ve Fed'in para politikasında beklenen ölçüde gevşeme yapmayacağına yönelik tahminlerin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.376,12
4.376,51
% -0.84
10:35
Ons Altın / TL
136.015,74
136.033,16
% -0.9
10:50
Ons Altın / USD
3.353,93
3.354,27
% -0.43
10:50
Çeyrek Altın
7.001,80
7.155,60
% -0.84
10:35
Yarım Altın
13.959,83
14.311,20
% -0.84
10:35
Ziynet Altın
28.007,18
28.534,87
% -0.84
10:35
Cumhuriyet Altını
29.094,00
29.534,00
% -1.27
17:03
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gram altın çeyrek altın Altın ons altın
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