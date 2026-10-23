Altın son 2 ayın en düşük seviyesinde! 5 yılda neler olacak?

Altında son dakika... Altın fiyatlarında son durum ne? Altın piyasasında aşağı yönlü hareket hız kesmeden devam ediyor. 23 Ekim Cuma günü erken saatlerde ons altın 3.987 dolara kadar gerileyerek iki ayın en düşük seviyesini gördü ve psikolojik öneme sahip 4 bin dolar sınırının altına indi. Daha sonra gelen sınırlı 4.017 dolar seviyelerine yükselse de piyasadaki satış baskısı devam ediyor. Son bir aylık süreçte altındaki toplam değer kaybı ise yüzde 6'yı aştı.

Yatırımcılar, yeni düşüşlerin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

NEDEN ARTIYOR?

Altın fiyatları üzerindeki baskı, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon endişelerini tırmandırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentilerle artmaya devam ediyor.



Yıl başında gördüğü 5.600 dolar seviyelerinden gerileyen ve 4.100 dolar bandında tutunmaya çalışan ons altın için Kanada merkezli CIBC Capital Markets, uzun vadeli beklentilerinde kapsamlı bir revizyona gitti.

ALTIN TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Banka emtia analistleri Anita Soni ve Cosmos Chiu liderliğinde yayımlanan raporda, yılın son çeyreği için ons altın tahmini 6.500 dolardan 4.500 dolara çekilerek yaklaşık yüzde 31 oranında aşağı yönlü güncellendi. CIBC'nin tahmin modeline göre ons altın fiyatları 2028 yılında zirve yaptıktan sonra kademeli bir düşüş trendine girecek.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırdığına değinen analistler, Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesinin kısa vadede altını baskıladığını aktardı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 5'in üzerine çıkması ve ABD dolarının güçlenmesi, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltan başlıca etkenler arasında gösterildi.

Ancak yüksek tahvil faizlerinin ABD kamu borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırması, uzun vadede altının "güvenli liman" olma özelliğini destekliyor.

5 YILDA NELER OLACAK?

Kanadalı dev bankanın yıllara göre ons altın tahminleri tutarsa 5 yıldaki neler olacağı şu şekilde sıralandı:

2026 Son Çeyrek: 4.500 dolar

2027 Yılı Ortalaması: 5.200 dolar

2028 Yılı (Zirve): 5.500 dolar

2029 Yılı: 4.800 dolar

2030 Yılı: 4.500 dolar

2031 Yılı: 4.200 dolar

CIBC'nin ons altın projeksiyonları ve bugünün kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre, iç piyasada gram altın için oluşan 5 yıllık olası fiyat patikası ise şöyle şekilleniyor:

2027: Yaklaşık 8.297 TL

2028: Yaklaşık 8.774 TL (Zirve)

2029: Yaklaşık 7.660 TL

2030: Yaklaşık 7.182 TL

2031: Yaklaşık 6.703 TL