Altın yükseldi: 2 Ekim'den beri en yüksek! Gözler çarşambada

Altın fiyatları son dakika... Altın, doların zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle haftaya yükselişle başladı. Yatırımcıların odağında ise Fed'in faiz politikasına dair ipuçları için bu hafta açıklanacak olan enflasyon verileri var. Ons altın yüzde 0,3 artışla ons başına 4.206,01 dolara yükseldi. Spot altın günün erken saatlerinde 2 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4217 dolar, en düşük 4184 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.18 itibarıyla 4201 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6690 TL, en düşük 6638 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.02 itibarıyla 6666 TL seviyesinde seyrediyor.

TEK TEK SIRALADI: 'ALTINI DESTEKLEDİ'

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma anlaşması beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilemesinin ve doların zayıflamasının altını desteklediğini söyledi. Waterer'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve faiz artışı endişelerini hafifleterek altının cazibesini artırdığını belirttiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu. Rusya’nın arzını artıracağı beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilediği aktarıldı.

Öte yandan piyasaların odağında ise çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE), perşembe günü yayımlanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri var. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 17, aralık ayına kadar faiz artışı ihtimalini ise yüzde 86 olarak fiyatlıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Diğer yandan spot gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 61,12 dolara çıktı.