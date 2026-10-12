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Altın yükseldi: 2 Ekim'den beri en yüksek! Gözler çarşambada

Altın fiyatları, doların zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle 12 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla haftaya yükselişle başladı.

Altın yükseldi: 2 Ekim'den beri en yüksek! Gözler çarşambada
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın, doların zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle haftaya yükselişle başladı. Yatırımcıların odağında ise Fed'in faiz politikasına dair ipuçları için bu hafta açıklanacak olan enflasyon verileri var. Ons altın yüzde 0,3 artışla ons başına 4.206,01 dolara yükseldi. Spot altın günün erken saatlerinde 2 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altın yükseldi: 2 Ekim den beri en yüksek! Gözler çarşambada 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4217 dolar, en düşük 4184 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.18 itibarıyla 4201 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın yükseldi: 2 Ekim den beri en yüksek! Gözler çarşambada 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6690 TL, en düşük 6638 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.02 itibarıyla 6666 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın yükseldi: 2 Ekim den beri en yüksek! Gözler çarşambada 3

TEK TEK SIRALADI: 'ALTINI DESTEKLEDİ'

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma anlaşması beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilemesinin ve doların zayıflamasının altını desteklediğini söyledi. Waterer'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve faiz artışı endişelerini hafifleterek altının cazibesini artırdığını belirttiği kaydedildi.

Altın yükseldi: 2 Ekim den beri en yüksek! Gözler çarşambada 4

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu. Rusya’nın arzını artıracağı beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilediği aktarıldı.

Altın yükseldi: 2 Ekim den beri en yüksek! Gözler çarşambada 5

Öte yandan piyasaların odağında ise çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE), perşembe günü yayımlanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri var. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 17, aralık ayına kadar faiz artışı ihtimalini ise yüzde 86 olarak fiyatlıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Diğer yandan spot gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 61,12 dolara çıktı.

Altın yükseldi: 2 Ekim den beri en yüksek! Gözler çarşambada 6

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.658,11
6.659,00
% 0.21
07:39
Ons Altın / TL
206.923,73
206.993,58
% 0.14
07:54
Ons Altın / USD
4.195,10
4.195,64
% 0.02
07:54
Çeyrek Altın
10.652,97
10.887,46
% 0.21
07:39
Yarım Altın
21.239,38
21.774,93
% 0.21
07:39
Ziynet Altın
42.611,92
43.416,69
% 0.21
07:39
Cumhuriyet Altını
43.940,00
44.600,00
% 0.07
13:00
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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