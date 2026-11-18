Elinde altın bulunduranlar altınları satmalı mı? Dipte olan altın fiyatları yatırımcılar için alım fırsatı mı? Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların gündeminde yer alırken, İslam Memiş TGRT Haber'e dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altındaki düşüşün nedenlerini açıklayan Memiş, fiyatların ne zaman yeniden yükselişe geçebileceğine ilişkin 2027 yılının ilk çeyreğini işaret etti.

ONS ALTIN NEDEN BU KADAR GERİLEDİ?

Ons altındaki geri çekilmeyi Amerika'da açıklanan verilerle ilişkilendiren Memiş, "Ons altında bu yıl en kritik destek seviyesi 3.880 dolar seviyesiydi. Şu ana baktığımız zaman 3.760 dolar seviyesinde. Neden geriledi? Çünkü Amerika'da açıklanan veriler kötü geldi, Amerika'da enflasyon yüksek geldi. Yüksek gelen enflasyonla birlikte Aralık ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına piyasalar kesin gözüyle bakıyor. O yüzden bu faiz artırımının fiyatlandığı bir düşüş var karşımızda." dedi.

ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR DİKKAT!

Elinde altını olanlar ve altın almak için fırsat kollayan yatırımcılar için konuşan Memiş, 2027 yılının ilk çeyreğine işaret etti:

"Bu yıl sonuna kadar bu baskılanma devam edebilir. O yüzden yatırımcılara diyoruz ki iki tür yatırımcı var; elinde altın olanlar, bir de alım için biraz daha bekleyeyim mi diye soru soranlar. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şu anda biz sektörel bazda kesinlikle açıkta kalmıyoruz, yani sattığımız ürünü yerine koyuyoruz. Çünkü rüzgar her an değişebilir. Dip arayışı olabilir mi? Evet olabilir; 3.700 dolar seviyesi var, 3.650 dolar seviyesi var. Ama sonuç itibariyle yüzde 30 civarında bir değer kaybı var altın tarafında. Biz satmak için uygun bir zaman olmadığını düşünüyoruz."

"DÜĞÜN PLANLAYANLAR EN ŞANSLI OLANLAR"

Önümüzdeki yıl düğün planlayanların en şanslı olduğunu söyleyen Memiş, "Altın geçen yıl 5.720 liraydı. Yüzde 30 değer kaybetmesine rağmen 6.200 lira. Önümüzdeki ilk çeyreğe, 2027 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Sadece zamanla alakalı öngörümüzde bir öteleme var. Normalde yılın sonu içerisinde toparlanması lazımdı çünkü petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Petrol fiyatları sert bir şekilde geriledi ama altını da beraberinde geri çektiler."

"YATIRIMCILAR YÜKSEK BİR BEKLENTİNİZ OLMASIN"

Memiş, paradan para kazanma döneminin bittiğini söyleyerek, "2027 yılına ilişkin yine diyorum ki yatırımcılara yüksek bir beklentiniz olmasın. Evet, bugünkü fiyatlardan yine yüksek bir fiyat olacak ama paradan para kazanma dönemi bitmiştir. Artık buna alışması lazım herkesin. Bundan sonra finansal piyasalarda sistemin verdiği kadar yatırımcılar kazanır diye düşünüyorum." dedi.