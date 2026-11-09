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Altına rağbet arttı! İşte sahte altını anlamanın yolu...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, piyasada sahte altın tehlikesi de gündeme geldi. Gram altının sahte olup olmadığını anlamak için mıknatısla yapılan basit bir test dikkat çekti. Kuyumcuların sahte altını tespit etmek için uyguladığı yöntemler merak konusu oldu.

Altına rağbet arttı! İşte sahte altını anlamanın yolu...
Sariye Nur Dönmez

Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte sahte altın konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi. ATV Haber'de aktarılan bilgilere göre, gerçek ve sahte gram altınların birbirinden nasıl ayırt edilebileceği uygulamalı olarak anlamak mıknatıs yardımıyla mümkün olabiliyor.

Altına rağbet arttı! İşte sahte altını anlamanın yolu... 1

MIKNATISLA SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altın üretiminde farklı metallerin kullanılabildiğine dikkat çeken esnaf çelik ve demirin yanı sıra bakır üzerine altın renginde kaplama yapılarak da sahte ürün hazırlanabildiğini anlattı.

Altına rağbet arttı! İşte sahte altını anlamanın yolu... 2

Bakırın mıknatıs tarafından çekilmemesi nedeniyle bu tür ürünlerin yalnızca mıknatısla kontrol edilerek tespit edilemeyeceğini belirten kuyumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece çelik değil; demirden yapanlar, hatta bakırdan yapıldığı zaman üstüne yaldız yapıyorlar, orada tabii mıknatıs çekmiyor. Orada da açmak zorunda kalıyoruz. Şimdi gelen bütün gramları makasla kesip içine bakıp test edip öyle alıyoruz."

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK UYARI

Öte yandan ara seçimlerin ardından altındaki hareketlenmede dikkat çekti. Ara seçimlerin ardından altındaki seyri ATV habere değerlendiren Ekonomist Sinan Alican, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamalarının petrol fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesinin petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini ifade eden Alican, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin altın fiyatları açısından belirleyici olabileceğini söyledi.

Altına rağbet arttı! İşte sahte altını anlamanın yolu... 3

Ekonomist Sinan Alican, altın fiyatlarının seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Trump tarafından yapılan açıklamaya baktığınızda İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesi petrol fiyatında aşağı yönlü seyri beraberinde getirdi. Yarın açıklanacak olan ABD tarafındaki enflasyon verisi, beklentinin altında açıklanacak olan bir ABD enflasyon verisi altın fiyatının yükselmesinde katalizör olarak karşımıza çıkabilir."

Alican'ın değerlendirmesine göre, ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyebilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.675,11
6.676,01
% -0.09
00:13
Ons Altın / TL
207.574,37
207.653,12
% -0.09
00:28
Ons Altın / USD
4.137,28
4.137,86
% -0.09
00:28
Çeyrek Altın
10.680,17
10.915,27
% -0.09
00:13
Yarım Altın
21.293,58
21.830,55
% -0.09
00:13
Ziynet Altın
42.720,67
43.527,57
% -0.09
00:13
Cumhuriyet Altını
44.122,00
44.785,00
% 1.65
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın abd
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