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Altında düşüş! ABD'deki veriler, Fed beklentisi, Trump'ın tarifeleri derken...

ABD’deki tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz indirimi beklentisi ve ABD Başkanı Trump’ın yeni gümrük tarifelerini ilişkin açıklamasının ardından altın düşüşe geçti. Ons altın 3 bin 310 dolar bandında iken, gram altın 4 bin 250 lira civarında satılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altında düşüş! ABD'deki veriler, Fed beklentisi, Trump'ın tarifeleri derken...

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Güvenli liman altın, İran ve İsrail savaşında yükselmişti. Savaşın sona ermesinden sonra düşüş başlamıştı. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Altında düşüş! ABD deki veriler, Fed beklentisi, Trump ın tarifeleri derken... 1

DÜŞÜŞÜ DEVAM ETTİRDİ

Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ve ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine yönelik açıklamaları, altındaki düşüşü devam ettirdi.

Altında düşüş! ABD deki veriler, Fed beklentisi, Trump ın tarifeleri derken... 2

ONS ALTIN, GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Ons altın 3 bin 310 dolar bandında iken, gram altın 4 bin 250 lira civarından satılıyor. Çeyrek altın ise 7 bin lira seviyesinde seyrediyor. (İHA)

Altında düşüş! ABD deki veriler, Fed beklentisi, Trump ın tarifeleri derken... 3
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.255,43
4.255,85
% -0.44
12:56
Ons Altın / TL
132.318,32
132.341,90
% -0.47
13:11
Ons Altın / USD
3.308,95
3.309,34
% -0.78
13:11
Çeyrek Altın
6.808,69
6.958,31
% -0.44
12:56
Yarım Altın
13.574,83
13.916,61
% -0.44
12:56
Ziynet Altın
27.234,78
27.748,11
% -0.44
12:56
Cumhuriyet Altını
28.214,00
28.640,00
% -0.02
12:50
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gram altın çeyrek altın Altın ons altın altın fiyatları
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