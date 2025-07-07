Altında düşüş! ABD'deki veriler, Fed beklentisi, Trump'ın tarifeleri derken...

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Güvenli liman altın, İran ve İsrail savaşında yükselmişti. Savaşın sona ermesinden sonra düşüş başlamıştı. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

DÜŞÜŞÜ DEVAM ETTİRDİ

Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi ve ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine yönelik açıklamaları, altındaki düşüşü devam ettirdi.

ONS ALTIN, GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Ons altın 3 bin 310 dolar bandında iken, gram altın 4 bin 250 lira civarından satılıyor. Çeyrek altın ise 7 bin lira seviyesinde seyrediyor. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır