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Altında ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, dünyaca ünlü ekonomist Peter Schiff'ten yeni tahmin geldi.

Altında ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı
Cansu Çamcı

Altında son durum ne? Altın fiyatları ile ilgili ekonomist Peter Schiff değerli metallerin geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kitco News'e konuşan Schiff, tahvil piyasasında yaşanan satışların uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarını destekleyebileceğini belirterek, altında 5 bin dolar seviyesinin beklenenden daha erken görülebileceğini söyledi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,35'e yükselerek 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Schiff, tahvil piyasasındaki hareketin henüz başlangıç aşamasında olduğunu savundu.

ALTIN VE GÜMÜŞE TALEP ARTABİLİR

Tahvil faizlerindeki artışın normal şartlarda altın fiyatlarını baskıladığını belirten Schiff, mevcut gelişmelerin farklı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Tahvil fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yatırımcıların zarar ettiğine dikkat çeken ekonomist, bu durumun altın ve gümüşe yönelik talebi artırabileceğini söyledi.

Altında ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı 1

Schiff, tahvil faizlerindeki yükselişin altın ve gümüş açısından yaşanabilecek en olumlu gelişmelerden biri olduğunu savunarak, tahvillerini satan yatırımcıların elde ettikleri parayı değerli metallere yönlendirebileceğini belirtti

ALTINDA 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Londra'da düzenlenen yıllık altın piyasası konferansında, altının bir yıl içerisinde ons başına 5 bin dolara ulaşabileceği yönünde tahminler öne çıktı. Bu beklentiyi değerlendiren Schiff, söz konusu seviyeye daha kısa sürede ulaşılabileceğini savundu. Altının geçmişte 5 bin dolar seviyesine hızlı yükseldiğini hatırlatan ekonomist, benzer bir fiyat hareketinin yeniden yaşanabileceğini söyledi.

Altında ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı 2

Schiff, altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüşlerin ise büyük ölçüde faiz artışlarına tepki veren algoritmik işlemlerden kaynaklandığını ileri sürdü.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Merkez bankalarının altın talebinin sürdüğüne işaret eden Schiff, Çin Merkez Bankasının eylül ayında yaklaşık 23 ton altın alımı gerçekleştirdiğini belirtti.Çin'in böylece altın alımlarını üst üste 23'üncü aya taşıdığı aktarılırken, Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının ağustos ayındaki net altın alımları 39 ton oldu.

Altında ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı 3

Schiff, küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte altının güvenli liman özelliğinin daha da güçlenebileceğini savundu.

GÜMÜŞ İÇİN DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altının yanı sıra gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Schiff, değerli metalin 60 dolar civarında dengelendiğini söyledi.

Altında ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı 4

Geçmişte önemli direnç olarak görülen 50 dolar seviyesinin aşılmasına dikkat çeken Schiff, gümüşte 125 doların nihai zirve olmadığını belirterek yeni yükseliş hareketinde daha yüksek fiyatların görülebileceğini öngördü.

ABD EKONOMİSİ İÇİN KRİZ UYARISI

Schiff, değerli metallere ilişkin beklentilerinin yanı sıra ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklere de dikkat çekti.

ABD'de yüksek borç ve yüksek faiz ortamının sürdürülemez hale gelebileceğini savunan ekonomist, hükümetin borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Altında ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist yeni hedefi açıkladı 5

Schiff, ABD'nin alacaklılarına dolar başına 50 sent ödeme yapacağı bir yeniden yapılandırma ihtimalini gündeme getirirken, federal borcun yıllık net faiz maliyetinin birkaç yıl içerisinde 3 ila 4 trilyon dolara yükselebileceğini öne sürdü.

Konut piyasasına ilişkin de tahminlerde bulunan Schiff, gelecek yılın ilk çeyreğinde mortgage faizlerinin yüzde 9'a ulaşabileceğini, konut fiyatlarının ise yüzde 30 ila 50 arasında gerileyebileceğini ifade etti.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.638,87
6.639,81
% 1.43
16:20
Ons Altın / TL
206.532,08
206.607,96
% 1.45
16:35
Ons Altın / USD
4.185,78
4.186,38
% 1.27
16:35
Çeyrek Altın
10.622,19
10.856,08
% 1.43
16:20
Yarım Altın
21.177,99
21.712,16
% 1.43
16:20
Ziynet Altın
42.488,76
43.291,53
% 1.43
16:20
Cumhuriyet Altını
43.865,00
44.519,00
% 1.11
14:41
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Altın abd fiyatı
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