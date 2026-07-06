Altında fiyat aralığı verdi! İslam Memiş 1,5 ay sonrayı işaret etti

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş altın yatırımcısını meraklandırırken bir yandan da haftaya düşüşle başlayan altınla ilgili değerlendirmeler takip ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalara, emtia fiyatlarına, altına ve daha çok pek çok merak edilen detaya dair değerlendirmelerini aktardı.

"6200-6400 TL ARALIĞINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Haber Global yayının konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta küresel ekonomilerde, piyasalarda önemli bir veri akışı yok. Sadece çarşamba akşamı Fed toplantı tutanakları var. Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. İşte Japonya'da, Almanya'da Euro bölgesinde enflasyon rakamları var. Çok önemli bir etkileşime neden olmaz. Ama bu haftanın gündemi NATO zirvesi. Bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. NATO zirvesindeki açıklamalar, buradaki yeni anlaşmalar küresel piyasaların odağında olacak. Tabii buradaki yeni anlaşmalar dünyadaki savunma sanayiler tarafında borsalarda mutlaka bir etkileşime neden olacak. Küresel borsalarda, yurt içi borsalarda bunun pozitif seyrini görebiliriz. Piyasalar haftaya geçen hafta mesela emtia fiyatları yükselişle haftayı tamamlamıştı. Kar satışlarıyla haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4157 dolar seviyesinde. Burada 4.058 dolar seviyesini bu haftanın özelinde destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Daha sonra tekrar 4300 dolar seviyesi hedef konumunda olabilir. Gram altın TL fiyatı 6.300 TL seviyesinin üzerinde haftayı tamamlamıştı. Şu anda 6287 TL seviyesinde fiziki altın. Burada da 6200 - 6400 TL aralığını takip etmeye devam edeceğiz.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varil fiyatı önemli bu hafta bizim için. Şu anda 72 dolar seviyesinde. 72-74 dolar aralığını takip edeceğiz bu haftanın özelinde. Ama bu hafta tekrar 70 dolar seviyesinin altında sarkabilir. Brent petrolün var fiyatı 68 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Teknik olarak 68 dolar seviyesini burada destek seviyesi olarak takip edeceğiz.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamlamıştı. Burada 14.200 - 14.600 puan aralığını ama devamında tekrar 14.800 puan seviyesini direnç seviyesi olarak teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Kısa vadeli kar satışı devamında tekrar görünümün pozitif yönde olduğunu söyleyebiliriz.

Döviz kurları da haftaya stabil, sakin bir seyirde başladı. Dolar uluslararası piyasalarda güçlü. Dediğim gibi bu hafta dünyanın gözü kulağı Ankara'da NATO zirvesinde olacak. Bu hafta genel hatlarıyla NATO zirvesinin konuşulacağı bir hafta olacak piyasalar tarafından"

"1,5 AY SONRA..."

Devamında kendisine yöneltilen "NATO zirvesi bittikten sonra piyasalarda gözle görülür büyük değişiklikler beklenir mi?" sorusuna da yanıt veren Memiş şu ifadeleri kullandı:

"1-1,5 aylık süreç içerisinde piyasalar bir tatil modunda. Biraz daha yatay sürece kendine almış olabilir ama ondan sonraki hikayelere baktığımız zaman şu anda negatif bir durum yok piyasalar için. Biraz daha pozitif bir hikaye arayışında olan bir piyasa var karşımızda. Şu andaki koşullar yatay seyri işaret ediyor ama 1,5 ay sonra biraz daha pozitif seyirden bahsedebiliriz"