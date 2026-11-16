Altında fiyatlar 1 yılın dip noktasına yakın! 16 Kasım 2026 gram altın fiyatı...

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları üzerindeki baskı 16 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeni haftada da sürüyor. Güçlü dolar, yükselen ABD tahvil getirileri ve Fed'in yeniden sıkılaşmaya yönelebileceğine dair beklentiler, altının toparlanmasını zorlaştırıyor. Ons altın, geçtiğimiz haftayı yüzde 4,56 düşüşle 3884 dolardan tamamlayıp hazirandan beri en sert haftalık kaybını yaşamıştı. Ons altında yeni haftada zayıf görünüm dikkat çekerken saat 06.15 itibarıyla 3869 dolardan fiyatlandı. Gram altın ise 6271 TL'den güne başladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 3901 dolar, en düşük 3860 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.13 itibarıyla 3871 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6318 TL, en düşük 6254 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.57 itibarıyla 6275 TL seviyesinde seyrediyor.

SON 13 AYIN EN DÜŞÜK FİYATI

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre ons altın; son 3 haftanın en düşük seviyelerinin olduğu 3850-3875 dolar destek bandına yakın hareket ederken 3853 dolar seviyesi ayrı önem taşıyor. Bu seviye, son 13 ayın en düşük fiyatı olarak öne çıkıyor ve mevcut fiyatların bu dip seviyeye yakın seyri dikkat çekiyor.

Diğer yandan altın fiyatlarını baskılayan unsurların başında doların güçlenmesi yer alırken dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlemlerinde 103,44 seviyesini görerek Nisan 2025'ten beri en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise yüzde 5,14 ile son haftaların zirvesine yakın seyrini devam ettiriyor.

Doların değer kazanması ve tahvil getirilerindeki yükseliş altının yukarı yönlü hareketini zorlaştırıyor.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER

Fed üyelerinden gelen mesajlar da altın piyasasında temkinli görünümü güçlendirirken enflasyonun hedeflenin seviyenin üzerinde kalması sebebiyle ilave sıkılaşma ihtimalinin gündemde olması, piyasalarda aralık beklentilerini değiştirdi. CME FedWatch verilerine göre piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 92'ye yaklaştı. Bu durumda yatırımcıların büyük bölümü, Fed'in yılın son toplantısında sıkılaşmaya devam etmesini bekliyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan enerji piyasalarındaki belirsizlik de altın için önemli olmaya devam ediyor. Brent petrol, yeni haftaya sınırlı düşüşle 94,75 dolardan başladı.

Enflasyona karşı koruma özelliğine rağmen altın, yükselen faiz beklentileri ve güçlü dolar baskısıyla karşı karşıda. Piyasalarda ons altının 3850 dolar bölgesini koruyup koruyamayacağı, ABD verileri ve Fed'e yönelik mesajlar takip ediliyor.

GOLDMAN SACHS'TAN REVİZE

Öte yandan altın piyasasında, Goldman Sachs'ın fiyat tahminlerindeki yeni aşağı yönlü revizyonu da dikkat çeken bir gelişme oldu. Banka, 2027 yıl sonu ons altın tahminini 4.800 dolardan 4.650 dolara çekti. Dolayısıyla Goldman, yaklaşık bir ay içinde ikinci defa tahminini aşağı yönlü güncellemiş oldu. Goldman'ın revizyonunda, Fed'in beklenenden daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceği öngörüsü etkili olurken banka ekonomistlerinin, Fed'in aralık ayının ardından Mart 2027'de de 25 baz puanlık bir artışa gidebileceğini değerlendirdiği kaydedildi. Buna karşın Goldman'ın, merkez bankalarının altın talebinin uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edeceğini düşündüğü aktarıldı.