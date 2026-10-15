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Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş

Altın fiyatları son dakika! Dün ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası altında sert düşüş yaşanmıştı. 15 Ekim 2026 Perşembe günü altın doların zayıflamasıyla yüzde 1'in üzerinde yükselip önceki seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları dün ABD enflasyon verilerinin açıklanması sonrası sert düşüş yaşamıştı. Doların zayıflamasıyla 15 Ekim 2026 Perşembe altın, yüzde 1’in üzerinde yükselerek önceki seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Yatırımcılar, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin ardından Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını değerlendirdi.

Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş 1

Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4.158,63 dolara yükseldi. Spot altın çarşamba günü 7 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Dolar ise gece saatlerinde ulaştığı 18 ayın zirvesinden geriledi.

Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4161 dolar, en düşük 4100 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.26 itibarıyla 4141 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş 3

Gram altın gün içinde en yüksek 6612 TL, en düşük 6514 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.11 itibarıyla 6586 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş 4

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, piyasalardaki dalgalanmanın ABD faiz politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını söyledi. Rodda'nın, güçlü ekonomik verilerin Fed’i acil bir faiz artışına yöneltebileceği beklentisinin güçlenmesi halinde altının 4.000 dolar seviyesinin hemen altına odaklanabileceğini belirttiği aktarıldı.

Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş 5

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını enflasyon verisi öncesindeki yüzde 22 seviyesinden yüzde 27’ye yükseltti.

Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş 6

Piyasaların odağı şimdi ise TSİ 15.30’da açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri var.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.570,88
6.571,74
% 0.79
09:24
Ons Altın / TL
204.224,21
204.268,84
% 0.71
09:39
Ons Altın / USD
4.132,83
4.133,34
% 0.67
09:39
Çeyrek Altın
10.513,41
10.744,80
% 0.79
09:24
Yarım Altın
20.963,40
21.492,14
% 0.8
09:24
Ziynet Altın
42.058,23
42.852,83
% 0.8
09:24
Cumhuriyet Altını
43.156,00
43.819,00
% -1.28
17:00
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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