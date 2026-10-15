Altında rüzgar tersine döndü: Sert düşüş sonrası yükseliş

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları dün ABD enflasyon verilerinin açıklanması sonrası sert düşüş yaşamıştı. Doların zayıflamasıyla 15 Ekim 2026 Perşembe altın, yüzde 1’in üzerinde yükselerek önceki seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Yatırımcılar, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin ardından Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını değerlendirdi.

Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4.158,63 dolara yükseldi. Spot altın çarşamba günü 7 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Dolar ise gece saatlerinde ulaştığı 18 ayın zirvesinden geriledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4161 dolar, en düşük 4100 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.26 itibarıyla 4141 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6612 TL, en düşük 6514 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.11 itibarıyla 6586 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, piyasalardaki dalgalanmanın ABD faiz politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını söyledi. Rodda'nın, güçlü ekonomik verilerin Fed’i acil bir faiz artışına yöneltebileceği beklentisinin güçlenmesi halinde altının 4.000 dolar seviyesinin hemen altına odaklanabileceğini belirttiği aktarıldı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını enflasyon verisi öncesindeki yüzde 22 seviyesinden yüzde 27’ye yükseltti.

Piyasaların odağı şimdi ise TSİ 15.30’da açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri var.