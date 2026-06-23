FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altın düştü mü? Altın fiyatları 23 Haziran 2026 Salı günü, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz artırabileceği beklentileriyle güçlenen doların baskısı altında geriledi.

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın, 23 Haziran 2026 salı günü Fed'in bu sene faiz artırabileceği beklentileriyle güçlenen doların baskısı altında geriledi. Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara gerilerken, seansın erken saatlerinde kayıplar yüzde 1’e yaklaşmıştı.

Altında sert düşüş: Aynı desteği görmüyor 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4198 dolar, en düşük 4131 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.32 itibarıyla 4137 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında sert düşüş: Aynı desteği görmüyor 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6274 TL, en düşük 6173 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.16 itibarıyla 6189 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında sert düşüş: Aynı desteği görmüyor 3

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer "Altın bu hafta düşen petrol fiyatlarından bir miktar destek bulmuştu ancak aynı desteği ABD dolarından görmüyor. Dolar, Fed’in faiz artıracağı beklentileriyle yükselmeyi sürdürüyor" dedi.

Altında sert düşüş: Aynı desteği görmüyor 4

Doların, geçen hafta sonlarında gördüğü bir yıllık zirveye yakın güçlü seyrini koruduğu belirtilirken bu durumun, diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için altını daha pahalı hale getirdiği, petrol fiyatlarının da pazartesi günkü sert düşüşün ardından toparlandığı aktarıldı.

Altında sert düşüş: Aynı desteği görmüyor 5

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırarak daha yüksek faiz beklentilerini güçlendirdiği kaydedilirken altının genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında cazibesini yitirdiği vurgulandı.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar artık Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlarken bu oranın, geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Altında sert düşüş: Aynı desteği görmüyor 6

GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüş saat 07.33 itibarıyla 63,04 dolar seviyesinde seyrederken gram gümüş ise 94,20 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altında sert düşüş: Aynı desteği görmüyor 7

23 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.37 itibarıyla 4.138 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.23 itibarıyla 6.185 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 10.113 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 20.226 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 41.947 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 102.289 TL seviyesinde.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyorMilyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor
29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.161,23
6.162,17
% -1.6
08:40
Ons Altın / TL
191.355,71
191.475,24
% -1.73
08:55
Ons Altın / USD
4.117,51
4.118,14
% -1.76
08:55
Çeyrek Altın
9.857,96
10.075,15
% -1.6
08:40
Yarım Altın
19.654,32
20.150,30
% -1.6
08:40
Ziynet Altın
39.431,86
40.177,35
% -1.6
08:40
Cumhuriyet Altını
41.973,00
42.605,00
% 0.45
17:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.