Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altın fiyatlarında son durum... Küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın, 23 Haziran 2026 salı günü Fed'in bu sene faiz artırabileceği beklentileriyle güçlenen doların baskısı altında geriledi. Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara gerilerken, seansın erken saatlerinde kayıplar yüzde 1’e yaklaşmıştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4198 dolar, en düşük 4131 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.32 itibarıyla 4137 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6274 TL, en düşük 6173 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.16 itibarıyla 6189 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer "Altın bu hafta düşen petrol fiyatlarından bir miktar destek bulmuştu ancak aynı desteği ABD dolarından görmüyor. Dolar, Fed’in faiz artıracağı beklentileriyle yükselmeyi sürdürüyor" dedi.

Doların, geçen hafta sonlarında gördüğü bir yıllık zirveye yakın güçlü seyrini koruduğu belirtilirken bu durumun, diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için altını daha pahalı hale getirdiği, petrol fiyatlarının da pazartesi günkü sert düşüşün ardından toparlandığı aktarıldı.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırarak daha yüksek faiz beklentilerini güçlendirdiği kaydedilirken altının genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında cazibesini yitirdiği vurgulandı.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar artık Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlarken bu oranın, geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesinde olduğu aktarıldı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüş saat 07.33 itibarıyla 63,04 dolar seviyesinde seyrederken gram gümüş ise 94,20 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

23 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.37 itibarıyla 4.138 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.23 itibarıyla 6.185 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 10.113 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 20.226 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 41.947 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 102.289 TL seviyesinde.