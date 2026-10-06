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Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli

Altın fiyatlarındaki sert gerileme vatandaşın ilgisini azaltırken, yatırımcılar yeni alım için beklemeye geçti. Gram altın 6 bin 550 liraya kadar gerilerken, faiz artışı beklentisi ve fiyatların daha da düşebileceği öngörüsü piyasada temkinli havayı güçlendirdi.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli

Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert geri çekilme, vatandaşların değerli metale yönelik ilgisini azaltırken yatırımcıların da yeni alım konusunda temkinli davranmasına neden oldu. Gram altın kuyumcu ekranlarında 6 bin 550 lira seviyesine kadar gerilerken, fiyatların daha da düşebileceğini düşünen yatırımcıların yeni pozisyon almak için beklediği belirtiliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz adımları ve küresel enflasyon baskısının etkisiyle dalgalı seyrini sürdüren altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan gram altın, kar satışlarının da etkisiyle geri çekilirken kuyumcu ekranlarında 6 bin 550 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli 1

ALTINDA SATIŞ BASKISI GÜNDEMDE

Kuyumcu Nasir Amcalar, altının geçtiğimiz haftaya düşüşle başladığını belirterek, gerilemede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkili olduğunu söyledi. Amcalar, önümüzdeki süreçte Fed’in faiz indirimi yapma ihtimalinin biraz daha yükselmesinin altın üzerinde satış baskısı oluşturduğunu ifade etti.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli 2

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyon baskısının da ortaya çıktığını belirten Amcalar, ABD’de enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerine çıktığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından ABD’nin geçtiğimiz ay bir faiz artırımına gittiğini aktaran Amcalar, önümüzdeki süreçte bir kez daha faiz artırmasının beklendiğini ve bu beklentinin altına satış yönünde talep oluşturduğunu dile getirdi.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli 3

Altının haftaya yükselişle başladığını ancak gün içinde satış baskısının etkili olduğunu belirten Amcalar, pazartesi günü ilk açılış saatlerinde fiyatın geçtiğimiz haftanın kapanışına göre bir miktar daha yüksek olduğunu aktardı. Geçtiğimiz hafta 6 bin 580 lira seviyesinde bulunan gram altının haftaya 6 bin 600 liranın üzerinde başladığını söyleyen Amcalar, öğleden sonra gelen kar satışıyla fiyatın 6 bin 550 liraya gerilediğini kaydetti.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli 4

YÜKSEK FİYATTAN ALANLAR SATIŞTAN KAÇINIYOR

Altındaki düşüşün hem vatandaşı hem de yatırımcıyı piyasadan uzaklaştırdığını belirten Amcalar, "Bu düşüşün hem vatandaşı hem de yatırımcıyı altından uzaklaştırdığını söyleyebiliriz" dedi.

Amcalar, altının 7 bin 500-8 bin lira seviyelerinde bulunduğu dönemde yoğun talep oluştuğunu ve çok sayıda kişinin bu seviyelerden alım yaptığını belirtti. Bu nedenle yüksek fiyattan altın alan yatırımcıların mevcut durumda zararda olduğunu ifade eden Amcalar, söz konusu kişilerin zorunlu bir ihtiyaçları olmadığı sürece ellerindeki altını satmak istemediğini söyledi.

Piyasadaki satışların ise ağırlıklı olarak acil ihtiyacı bulunanlar ya da yatırımlarını başka bir alanda değerlendirmek isteyenler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli 5

FİYATLARIN DAHA DA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Altının mevcut seviyelerini düşük bulan ve orta-uzun vadeli yatırım planlayan kişilerin ise alımlarını sürdürdüğü aktarıldı. Amcalar, önümüzdeki süreçte faiz artırımı gerçekleşmesi halinde gram altın fiyatında bir miktar daha düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Altındaki gerilemenin devam etmesini bekleyen yatırımcıların bu durumu fırsat olarak değerlendirdiğini belirten Amcalar, piyasadaki güncel fiyatları da paylaştı. Buna göre gram altın 6 bin 550, çeyrek altın 10 bin 500, yarım altın 21 bin, tam altın ise 42 bin liradan işlem görüyor.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli 6

ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR

Piyasadaki sert düşüşün ardından yatırımcıların yeni alım için beklemeye geçtiği görülürken, uzmanların faiz politikalarına ilişkin beklentileri yakından takip ettiği belirtiliyor. Yüksek seviyelerden alım yapan vatandaşların satıştan kaçındığı piyasada, fiyatların daha da gerileyebileceği beklentisi yeni yatırım kararlarını da erteliyor.

Güncel seviyelerde çeyrek altın 10 bin 500 TL, tam altın 42 bin TL seviyelerinden alıcı bulurken, yarım altın 21 bin lira, gram altın ise 6 bin 550 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altında sert geri çekilme! Vatandaş beklemede, yatırımcı temkinli 7

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.568,26
6.568,97
% 0.42
17:15
Ons Altın / TL
203.810,53
203.850,22
% 0.19
17:30
Ons Altın / USD
4.144,30
4.144,92
% 0.11
17:30
Çeyrek Altın
10.509,21
10.740,26
% 0.42
17:15
Yarım Altın
20.952,73
21.480,52
% 0.42
17:15
Ziynet Altın
42.036,83
42.829,66
% 0.42
17:15
Cumhuriyet Altını
43.655,00
44.309,00
% -0.05
17:02
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