Altında toparlanma: Kayıplarının bir kısmını geri aldı

Altın fiyatları, ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığına yönelik haberler sonrası petrol fiyatlarının gerilmesiyle beraber pazartesi günü toparlandı.

Fed'in şahin sinyallerinin ardından faizlerin daha da yükselebileceğine yönelik beklenti, değerli metalin görünümünü baskılamayı sürdürdü.

Spot altın yüzde 0,9 yükselerek ons başına 4.197,41 dolara çıktı. Cuma günü 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gören metal, böylece kayıplarının bir kısmını geri aldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4220 dolar, en düşük 4136 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.25 itibarıyla 4176 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6305 TL, en düşük 6179 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.11 itibarıyla 6238 TL seviyesinde seyrediyor.

İsviçre'de üst düzey ABD ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen ilk tur görüşmeler sona erdi. Pakistan ve Katar tarafından yapılan açıklamada, "Daha ileri teknik görüşmeler için bir mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedilmiştir" denildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Marex analisti Edward Meir, "İsviçre’deki durum birkaç saat öncesine göre oldukça farklı. Taraflar kısa süre önce tartışma halindeydi, ancak şimdi bir ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor. Bir süre daha jeopolitik gelişmelere göre işlem yapacağız, ancak tablo çok akışkan; bu nedenle şimdilik kenardan izlemek daha doğru olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1’in üzerinde düştü. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırdığı, faizlerin daha da yükseleceği beklentisini güçlendirdiği, faiz getirisi olmayan altının ise yüksek faiz ortamında cazibesini kaybetme eğiliminde olduğu belirtildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısında enflasyona güçlü vurgu yapması ve faiz artışı için hangi koşulların gerekli olacağına dair daha dengeli bir çerçeve sunmaması, yatırımcıların yakın dönemde yeni bir faiz artışı beklemesine yol açarken Fed’in 19 politika yapıcısından dokuzunun bu yıl politika faizinin artırılması gerekeceğini düşündüğü aktarıldı. CME FedWatch verilerine göre piyasaların, aralık ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 89 olarak fiyatladığı, bu oranın Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Spot gümüş ise yüzde 1,8 artışla ons başına 66,10 dolara çıktı.

22 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.40 itibarıyla 4.177 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.25 itibarıyla 6.237 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 10.199 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 20.399 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 42.572 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 103.571 TL seviyesinde.