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Altında yükseliş bekleyenler dikkat: 'Altın da onu izliyor'

Altın fiyatları bir süredir belirli seviyelerde seyrediyor. Altın fiyatlarında yukarı bir seyrin görülüp görülmeyeceği de altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Ekonomist Zafer Ergezen "Petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir beklemek çok sağlıklı değil" dedi.

Altında yükseliş bekleyenler dikkat: 'Altın da onu izliyor'
Hande Dağ

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından saat 15.05 itibarıyla 6.569 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın da 4.120 dolardan işlem görüyor. Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı 110 doları aştı. Altın ile petrol fiyatları arasındaki ilişki konuşulmaya devam ederken uzman isimden kritik değerlendirmeler geldi.

Altında yükseliş bekleyenler dikkat: Altın da onu izliyor 1

"95 DOLARIN ÜZERİNDE BULUNDUĞU SÜRECE..."

TGRT Haber yayınında petrol fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Ekonomist Zafer Ergezen "95 doların üzerinde bulunduğu sürece zaten bu bir risk fiyatlamasıdır diyebilirim piyasalar açısından. Yani bu ne demektir risk fiyatlaması? Piyasalar kötümser bakıyordur, kötümser fiyatlama bölgesine geçmişiz demektir. Bunun da anlamı şu; 120 doları her an görme riskimiz var. Burası bir gerçek. Yani görürsek çok sürpriz olmaz. Peki bunun üzerine gider mi? Bunun üzerine gitmesini şimdilik beklemiyorum ben 120 doların üzerine. 120 doların üzerine gidebilmesi için çatışmaların gerçekten yeniden başlaması veya şiddetlenmesi lazım. O zaman 120 doların üzerine de gidebiliriz ki 150 dolarlar da görülebilir en kötü senaryoda. Bugün itibarıyla baktığımız zaman bir miktar daha yatay piyasada ama olumsuz haberlerin sert fiyatlandığı bir piyasa görmeyi bekliyorum açıkçası" dedi.

Altında yükseliş bekleyenler dikkat: Altın da onu izliyor 2

"PETROL FİYATLARI YÜKSEK KALDIĞI SÜRECE ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ BİR SEYİR BEKLEMEK ÇOK SAĞLIKLI DEĞİL"

Bu gelişmeler çerçevesinde altın fiyatlarıyla alakalı Ergezen "İşte tam da bu noktada altın da petrol fiyatlarını izliyor. Nasıl peki? Çünkü petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece enflasyon yüksek gerçekleşiyor. Enflasyon verileri de yüksek geliyor. Enflasyon beklentileri yüksek olunca dolayısıyla tahvil faizleri de yukarı doğru gidiyor ki örneğin ABD tahvil faizleri son 20 yılın en yüksek seviyelerine yükselmiş durumda. Peki bu ne demek? Tahvil faizleri yüksek olunca dolayısıyla dolar endeksi de güçlü kalmaya devam ediyor ki 101 seviyesinin üzerinde hatta 102'nin üzerindeydi bu hafta başında. Bu da şu anlama geliyor; yatırımcılar borçlarını geri ödeme eğilimine düşüyorlar. Kredili işlemler kapanıyor. Nakit ihtiyacı artıyor. Bundan dolayı da altın satış geliyor. Altın da nakde dönüyor. Böyle bir noktada kısaca şunu söyleyebilirim; petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir beklemek çok sağlıklı değil. Burada petrol fiyatları yükseldikçe zaten altın tarafındaki satışların geldiğini görüyoruz. Bunun sebebi de en basit şekliyle dinamiği de bu şekliyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Altında yükseliş bekleyenler dikkat: Altın da onu izliyor 3

"BU BELLİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Altına dair rakam da veren Ergezen "Tabii petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görmeden dediğim gibi altın fiyatlarında toparlanmayı görmeyeceğiz. Rakamları da vereyim. 4.150 seviyesi önemli bir seviye. Bunun etrafında dolandığını görüyoruz ons altının. Bu belli bir süre daha devam edecek. Asıl güçlü destek seviyesi 3.900-4.000 dolar. Bu seviyenin altına geçmesini beklemiyorum. 120 dolara gelse bile bu seviyenin altına geçmeyecektir diye düşünüyorum. Ne zaman 120 doların üzerine çıkarsak, 150 dolar riski oluşursa bu seviye kırılabilir. Yükselişlerde ise 4400 dolar seviyesi direnç seviyesi olarak kalacaktır. Bu seviyenin de geçilmesini beklemiyorum açıkçası" dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.562,08
6.563,07
% -0.5
15:57
Ons Altın / TL
204.035,97
204.104,79
% -0.52
16:12
Ons Altın / USD
4.115,93
4.116,38
% -0.6
16:12
Çeyrek Altın
10.499,33
10.730,61
% -0.5
15:57
Yarım Altın
20.933,03
21.461,23
% -0.5
15:57
Ziynet Altın
41.993,88
42.787,92
% -0.51
15:57
Cumhuriyet Altını
43.473,00
44.134,00
% -0.63
15:43
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