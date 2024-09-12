Altının hızı kesilemiyor! Yeni rekorunu kırdı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları yine rekor kırdı. Saat 15.30 itibarıyla 2 bin 522 dolardan hareket eden ons altın fiyatı Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmadan sonra yeni rekor seviyesi 2 bin 542 dolar seviyesine yükseldi.

ONS ALTIN MI DOLAR MI?

Ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2 bin 770 TL seviyesine kadar çıktı. Altın fiyatlarındaki artışta ABD'den gelen enflasyon verileri etkili olduğu belirlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentileri üzerinde etkili olacak enflasyon verileri piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

ENFLASYON VERİLERİNİ TETİKLEDİ

Sözcü'de yer habere göre, bugün ABD'de ÜFE, Ağustos’ta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülere paralel olarak arttı. Buna göre, ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 arttığı yönünde iken ÜFE, Temmuz’da değişim göstermemişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos’ta yüzde 1,7 oldu. Üretici enflasyonunun Ağustos’ta yıllık bazda yüzde 1,8 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, Temmuz’da yüzde 2,1 yükselmişti.

TÜFE, ENERJİ VE GIDA FİYATLARINI İÇERMİYOR

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici enflasyonu (TÜFE) Ağustos’ta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Ağustos’ta aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, yıllık yüzde 3,2 ile öngörüler doğrultusunda arttı.