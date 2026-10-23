Altının kilogram fiyatı 6 milyon 437 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 390 bin lira, en yüksek 6 milyon 497 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,34 azalışla 6 milyon 437 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 525 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 637 milyon 718 bin 83,06 lira, işlem miktarı ise 879,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 734 milyon 110 bin 95,44 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır