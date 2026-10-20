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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 560 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 560 bin liraya düştü.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 560 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 545 bin lira, en yüksek 6 milyon 615 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 6 milyon 560 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 625 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 560 milyon 704 bin 495,70 lira, işlem miktarı ise 238,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 656 milyon 236 bin 235,45 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler, Akbank, Misyon Yatırım Bankası ve Vakıf Katılım olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 560 bin liraya geriledi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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