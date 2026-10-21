Altının kilogram fiyatı 6 milyon 575 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 550 bin lira, en yüksek 6 milyon 590 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,22 artışla 6 milyon 575 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 560 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 233 milyon 509 bin 768,62 lira, işlem miktarı ise 340,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 306 milyon 168 bin 456,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Döviz Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 6.560.000,00 4.119,50

En Düşük 6.550.000,00 4.122,25

En Yüksek 6.590.000,00 4.135,00

Kapanış 6.575.000,00 4.135,00

Ağırlıklı Ortalama 6.566.912,26 4.122,80

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.233.509.768,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 340,29

Toplam İşlem Adedi 44 ​​​​​​​

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır