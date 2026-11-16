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Altının kilogramı 6 milyon 313 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 313 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 6 milyon 313 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 197 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,13 düşüşle 6 milyon 313 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 321 bin liradan tamamlanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 638 milyon 208 bin 272,18 lira, işlem miktarı ise 1539,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 986 milyon 70 bin 435,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.321.000,00 3.912,15
En Düşük 6.197.000,00 3.820,00
En Yüksek 6.330.000,00 3.910,85
Kapanış 6.313.000,00 3.896,00
Ağırlıklı Ortalama 6.286.177,71 3.869,50
Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.638.208.272,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.539,61
Toplam İşlem Adedi 194
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.266,64
6.267,66
% -0.2
16:54
Ons Altın / TL
194.694,90
194.742,99
% -0.31
17:09
Ons Altın / USD
3.863,71
3.864,18
% -0.37
17:09
Çeyrek Altın
10.026,63
10.247,63
% -0.2
16:54
Yarım Altın
19.990,59
20.495,26
% -0.2
16:54
Ziynet Altın
40.106,52
40.865,17
% -0.2
16:54
Cumhuriyet Altını
41.855,00
42.487,00
% -0.41
16:50
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Altın
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