Biri bitiyor biri başlıyor! Altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek: Çarşamba günü açıklanıyor

Altın fiyatları Pazartesi günü yatay seyretti. Yatırımcılar, önümüzdeki ay ABD Merkez Bankası Fed’in muhtemel faiz indiriminin boyutunu tahmin etmek için bu hafta açıklanacak olan önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor. ABD üretici fiyat endeksi Salı günü, tüketici fiyat endeksi ise Çarşamba günü açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Uzmanlar beklenenden daha güçlü verilerin, Fed'in daha derin faiz indirimleri olasılığını geciktirebileceğini veya azaltabileceğini dile getiriyor. Bu durumun da altın fiyatlarını etkileyeceğini kaydediyorlar.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Piyasa şu anda Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirime yaklaşık yüzde 54 oranında bir şans görüyor. Fed yetkilileri enflasyonda bazı "memnuniyet verici" gelişmeler kaydedildiğini ancak enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin "rahatsız edici derecede üzerinde" kalmaya devam ettiğini söyledi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Bu kapsamda ons altın haftanın ilk gününde 2.432 dolar seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL’nin güne hafif bir yükselişle başlamasıyla birlikte, gram altın fiyatı da bugün seans açılışında hafta sonu seviyesinin üzerine çıkarak yükseliş eğilimini sürdürüyor. 22 ayr gram altın alış fiyatı 2.393 TL, satış fiyatı ise 2.604 TL oldu. 24 ayar altın gram fiyatı ise alış 2.615 TL, satış 2.798 TL’den ekranlara yansıyor. Eski çeyrek altın 4.390 TL, yeni çeyrek altın 4.443 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 18.082 TL’den alıcıya sunuluyor.