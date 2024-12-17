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Bu limiti aşandan bir ton belge istiyorlar! Altın alımındaki uygulama vatandaşı korkuttu! Kuyumcu çareyi 'kamu spotu' istemekte buldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 14:27
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Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez kuyumculuk sektörünü değerlendirdi. Sönmez, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu" dedi.

Bu limiti aşandan bir ton belge istiyorlar! Altın alımındaki uygulama vatandaşı korkuttu! Kuyumcu çareyi 'kamu spotu' istemekte buldu

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez kuyumculuk sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileriyle zaman zaman görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

MASAK ekibiyle yapılan son toplantıda Türkiye genelinde eğitim çalışması başlatılmasının kararlaştırıldığını anlatan Sönmez, MASAK'a dair sektörün farkındalığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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KAMU SPOTU İSTEMİŞLER

Sönmez, vatandaşların 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında bazı bilgileri kuyumcularla paylaşmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz."

KUYUMCULAR DENETLENİYOR

Verginin kutsal olduğunu ve bu anlamda denetlenmekten kaçınmadıklarını dile getiren Sönmez, "Mutlaka denetlemelerin yapılması gerekiyor. Kuyumcuların bu denetlemelerden önce ciddi sorunları var. Mesela altın muhasebesi problemimiz var, yazar kasa limitleri var. Altın, yükselen bir emtia. Belirlenen rakam bir saat sonra artıyor, o açıklanan rakam yine limitin altında kalıyor. Bunlara rasyonel çözümler bulunması lazım. Sektördeki gelişmeleri ve sorunları değerlendirmek üzere ilgili olduğumuz aktörlerle Ankara'da bir çalıştay düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"TAVSİYE FİYATLAR KONUSUNDA APLİKASYON YAPTIK

Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuğu etkileyen birçok faktör bulunduğuna da dikkati çekerek, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu" dedi.

Gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıkları projelere de değinen Sönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'ya 'kuyumcu kent' kazandırmayı istiyoruz ama henüz uygun bir arsayı bulamadık. Tavsiye fiyatlar konusunda da aplikasyon yaptık. Yakın zamanda hayata geçireceğiz. Ankara'nın her yerinden telefon aplikasyonuyla odamızın tavsiye ettiği fiyatları görebileceksiniz. İleride bu uygulamayı Türkiye geneline yayacağız."
AA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın
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