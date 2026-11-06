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Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.531 TL'den işlem görüyor ve günlük bazda %0,98 oranında bir geri çekilme kaydedildi. Son bir haftada ise 73 TL'lik yükseliş dikkat çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.531 TL seviyesinde işlem görmekte. Bugün gram altında %0,98 oranında bir günlük geri çekilme gözlemlenirken, haftalık bazda ise 73 TL'lik bir yükseliş kaydedildi. Son kapanışta gram altın 6.526 TL seviyesindeydi ve bu rakam, bir hafta önceki 6.453 TL kapanışa göre %1,14'lük bir artış işaret ediyor. Bugünün ons altın değeri ise 4.049 $ olarak belirlendi, dolar/TL kuru ise 50,16.

100.000 TL bütçe ile yapılan alım değerlendirmelerine baktığımızda, gram altın işlemi için 15 adet alınabilmekte ve geriye kalan miktar 2.031 TL olarak kaydedilmekte. Çeyrek altın yatırımı için ise 9 adet alınabilmekte, bu durumda geride kalan tutar ise 3.892 TL olmaktadır.

Haftalık bazda gerçekleşen artış, özellikle son birkaç günde görülen dalgalanmalarla şekillenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta ise gram altın 6.453 TL seviyesinden işlem görürken, haftanın ilerleyen günlerinde yükseliş trendine girdi. Bu durum, yatırımcıları ilgilendiren bir faktör olarak öne çıkmakta.

Güncel Altın Fiyatları

06 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.530 TL 6.531 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.449 TL 10.679 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.832 TL 21.357 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.968 TL 44.635 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.564 TL 4.756 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.496 TL 5.250 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.049 $ 4.050 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.646 TL 6.653 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.634 TL 10.877 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.201 TL 21.754 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.968 TL 44.635 TL


Son fiyat değişimlerine dair grafik incelemesi, yatırımcıların altın fiyatlarındaki dalgalanmaları daha iyi gözlemlemelerini sağlayacaktır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için şu anda destek seviyesi 6.301 TL, direnç seviyesi ise 6.674 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 3.915 dolar, direnç ise 4.139 dolar seviyelerinde izleniyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.646 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 664.616 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.679 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.050 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Kasım Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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