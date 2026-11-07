Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatlarında günlük geri çekilme gözlemleniyor. Bugün gram altın alış fiyatı 6.555 TL, satış fiyatı ise 6.556 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, ons altın fiyatı 4.066 $ ve Dolar/TL kuru 50,15 seviyesinde. Sonuç olarak, bu veriler ışığında altın fiyatlarının neden hareket ettiğini anlamak daha kolaylaşıyor.

Geçtiğimiz hafta gram altın 6.453 TL seviyesinden kapanış yapmıştı, son kapanış ise 6.556 TL olarak gerçekleşti. Haftalık değişim 104 TL artışla yüzde 1,61'lik bir yükselişi gösteriyor. Bu durumda, yatırımcıların altın tutma stratejilerini gözden geçirmesi gerekebilir.

100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın ile 15 adet alım yapabilir ve bu işlemi yaptıktan sonra kalan tutarı 1.654 TL olarak belirleyebilir. Çeyrek altın alımı yapacak olan bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alıp, kalan tutarı 3.523 TL olacak şekilde değerlendirebilir.

07 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.555 TL 6.556 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.489 TL 10.720 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.912 TL 21.439 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.414 TL 44.073 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.590 TL 4.787 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.525 TL 5.290 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.066 $ 4.066 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.535 TL 6.542 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.455 TL 10.696 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.845 TL 21.393 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.414 TL 44.073 TL





Aşağıda, gram altının son 7 günlük fiyat değişimini gösteren grafiğe geçiyoruz.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın destek seviyesi 6.321 TL, direnç seviyesi ise 6.694 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca ons altın için destek 3.928 dolar, direnç ise 4.151 dolar seviyelerindedir. Yatırımcılar bu seviyeleri izlemeye alarak hareket stratejilerini belirleyebilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular