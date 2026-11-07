FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatlarında geri çekilme gözlemleniyor ve bugün alış fiyatı 6.555 TL, satış fiyatı ise 6.556 TL olarak belirlendi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Son günlerde gram altın fiyatlarında günlük geri çekilme gözlemleniyor. Bugün gram altın alış fiyatı 6.555 TL, satış fiyatı ise 6.556 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, ons altın fiyatı 4.066 $ ve Dolar/TL kuru 50,15 seviyesinde. Sonuç olarak, bu veriler ışığında altın fiyatlarının neden hareket ettiğini anlamak daha kolaylaşıyor.

Geçtiğimiz hafta gram altın 6.453 TL seviyesinden kapanış yapmıştı, son kapanış ise 6.556 TL olarak gerçekleşti. Haftalık değişim 104 TL artışla yüzde 1,61'lik bir yükselişi gösteriyor. Bu durumda, yatırımcıların altın tutma stratejilerini gözden geçirmesi gerekebilir.

100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın ile 15 adet alım yapabilir ve bu işlemi yaptıktan sonra kalan tutarı 1.654 TL olarak belirleyebilir. Çeyrek altın alımı yapacak olan bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alıp, kalan tutarı 3.523 TL olacak şekilde değerlendirebilir.

Güncel Altın Fiyatları

07 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.555 TL 6.556 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.489 TL 10.720 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.912 TL 21.439 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.414 TL 44.073 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.590 TL 4.787 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.525 TL 5.290 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.066 $ 4.066 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.535 TL 6.542 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.455 TL 10.696 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.845 TL 21.393 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.414 TL 44.073 TL


Aşağıda, gram altının son 7 günlük fiyat değişimini gösteren grafiğe geçiyoruz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın destek seviyesi 6.321 TL, direnç seviyesi ise 6.694 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca ons altın için destek 3.928 dolar, direnç ise 4.151 dolar seviyelerindedir. Yatırımcılar bu seviyeleri izlemeye alarak hareket stratejilerini belirleyebilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.535 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 653.453 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.720 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.066 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turistik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta ilk seferine çıkıyor: Bilet fiyatları belli olduTuristik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta ilk seferine çıkıyor: Bilet fiyatları belli oldu
Eski SPK Başkanvekili Enver Usca tutuklandıEski SPK Başkanvekili Enver Usca tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
altın alış satış güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.