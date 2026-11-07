Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Kasım Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde gram altın fiyatlarında günlük geri çekilme gözlemleniyor. Bugün gram altın alış fiyatı 6.555 TL, satış fiyatı ise 6.556 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, ons altın fiyatı 4.066 $ ve Dolar/TL kuru 50,15 seviyesinde. Sonuç olarak, bu veriler ışığında altın fiyatlarının neden hareket ettiğini anlamak daha kolaylaşıyor.
Geçtiğimiz hafta gram altın 6.453 TL seviyesinden kapanış yapmıştı, son kapanış ise 6.556 TL olarak gerçekleşti. Haftalık değişim 104 TL artışla yüzde 1,61'lik bir yükselişi gösteriyor. Bu durumda, yatırımcıların altın tutma stratejilerini gözden geçirmesi gerekebilir.
100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın ile 15 adet alım yapabilir ve bu işlemi yaptıktan sonra kalan tutarı 1.654 TL olarak belirleyebilir. Çeyrek altın alımı yapacak olan bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alıp, kalan tutarı 3.523 TL olacak şekilde değerlendirebilir.
07 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.555 TL
|6.556 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.489 TL
|10.720 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.912 TL
|21.439 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.414 TL
|44.073 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.590 TL
|4.787 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.525 TL
|5.290 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.066 $
|4.066 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.535 TL
|6.542 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.455 TL
|10.696 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.845 TL
|21.393 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.414 TL
|44.073 TL
Aşağıda, gram altının son 7 günlük fiyat değişimini gösteren grafiğe geçiyoruz.
Gram altın destek seviyesi 6.321 TL, direnç seviyesi ise 6.694 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca ons altın için destek 3.928 dolar, direnç ise 4.151 dolar seviyelerindedir. Yatırımcılar bu seviyeleri izlemeye alarak hareket stratejilerini belirleyebilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.535 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 653.453 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.720 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.066 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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