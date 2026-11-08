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Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, gün içinde gram altında %0,60’lık bir gerileme ile 6.556 TL seviyesine düşerken, haftalık bazda %1,61 oranında bir artış gösteriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Aleyna Türkmen

Altın fiyatlarında bugün gram altın 6.556 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 10.720 TL'den satılmakta. Gün içinde gram altında yaşanan %0,60’lık bir geri çekilme, haftalık bazda ise fiyatların %1,61 oranında yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, Dolar/TL kurunun 50,15 olarak seyretmesi ve ons altın fiyatlarının 4.066 $ seviyesinde bulunması ile birleştiğinde, piyasada yaşanan bu dalgalanmayı izlemeye değer kılıyor.

100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın ile toplamda 15 adet alım gerçekleştirdikten sonra elinde 1.654 TL kalır. Çeyrek altın alımı yapan bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alarak, 3.523 TL’lik bir bakiye elde ediyor. Son kapanış fiyatlarıyla yapılan hesaplamalar, gram altındaki hafta içindeki değişimin 6.453 TL'den 6.556 TL'ye yükselerek 104 TL artış göstermesiyle birlikte, yatırımcılar için bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken seviyeleri gözler önüne seriyor.

Güncel Altın Fiyatları

08 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.555 TL 6.556 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.489 TL 10.720 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.912 TL 21.439 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.400 TL 44.056 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.593 TL 4.791 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.535 TL 5.290 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.066 $ 4.066 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.589 TL 6.595 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.543 TL 10.784 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.019 TL 21.567 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.400 TL 44.056 TL


Grafik: 2026-11-08 gram altın son 7 günlük fiyat değişimi grafiği

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.321 TL, direnç seviyesi ise 6.694 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 3.928 dolar, direnç 4.151 dolar seviyelerinde izlenmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Bu seviyelerin, piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımcılar tarafından dikkate alınması öneriliyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.589 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 658.907 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.720 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.066 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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