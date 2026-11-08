Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında bugün gram altın 6.556 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 10.720 TL'den satılmakta. Gün içinde gram altında yaşanan %0,60’lık bir geri çekilme, haftalık bazda ise fiyatların %1,61 oranında yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, Dolar/TL kurunun 50,15 olarak seyretmesi ve ons altın fiyatlarının 4.066 $ seviyesinde bulunması ile birleştiğinde, piyasada yaşanan bu dalgalanmayı izlemeye değer kılıyor.
100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın ile toplamda 15 adet alım gerçekleştirdikten sonra elinde 1.654 TL kalır. Çeyrek altın alımı yapan bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alarak, 3.523 TL’lik bir bakiye elde ediyor. Son kapanış fiyatlarıyla yapılan hesaplamalar, gram altındaki hafta içindeki değişimin 6.453 TL'den 6.556 TL'ye yükselerek 104 TL artış göstermesiyle birlikte, yatırımcılar için bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken seviyeleri gözler önüne seriyor.
08 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.555 TL
|6.556 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.489 TL
|10.720 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.912 TL
|21.439 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.400 TL
|44.056 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.593 TL
|4.791 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.535 TL
|5.290 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.066 $
|4.066 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.589 TL
|6.595 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.543 TL
|10.784 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.019 TL
|21.567 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.400 TL
|44.056 TL
Grafik: 2026-11-08 gram altın son 7 günlük fiyat değişimi grafiği
Gram altın için destek seviyesi 6.321 TL, direnç seviyesi ise 6.694 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 3.928 dolar, direnç 4.151 dolar seviyelerinde izlenmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Bu seviyelerin, piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımcılar tarafından dikkate alınması öneriliyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.589 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 658.907 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.720 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.066 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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