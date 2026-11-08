Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında bugün gram altın 6.556 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 10.720 TL'den satılmakta. Gün içinde gram altında yaşanan %0,60’lık bir geri çekilme, haftalık bazda ise fiyatların %1,61 oranında yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, Dolar/TL kurunun 50,15 olarak seyretmesi ve ons altın fiyatlarının 4.066 $ seviyesinde bulunması ile birleştiğinde, piyasada yaşanan bu dalgalanmayı izlemeye değer kılıyor.

100.000 TL bütçesi olan bir yatırımcı, gram altın ile toplamda 15 adet alım gerçekleştirdikten sonra elinde 1.654 TL kalır. Çeyrek altın alımı yapan bir yatırımcı ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alarak, 3.523 TL’lik bir bakiye elde ediyor. Son kapanış fiyatlarıyla yapılan hesaplamalar, gram altındaki hafta içindeki değişimin 6.453 TL'den 6.556 TL'ye yükselerek 104 TL artış göstermesiyle birlikte, yatırımcılar için bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken seviyeleri gözler önüne seriyor.

08 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.555 TL 6.556 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.489 TL 10.720 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.912 TL 21.439 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.400 TL 44.056 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.593 TL 4.791 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.535 TL 5.290 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.066 $ 4.066 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.589 TL 6.595 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.543 TL 10.784 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.019 TL 21.567 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.400 TL 44.056 TL





Grafik: 2026-11-08 gram altın son 7 günlük fiyat değişimi grafiği

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.321 TL, direnç seviyesi ise 6.694 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın içinse destek 3.928 dolar, direnç 4.151 dolar seviyelerinde izlenmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Bu seviyelerin, piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımcılar tarafından dikkate alınması öneriliyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

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